Adelphi, Elisabetta Zevi nominata vicepresidente. Nel Cda anche Paolo Mieli e…

Il CdA della casa editrice ha nominato Elisabetta Zevi nella carica di vicepresidente, e Maurizio Ferrera e Paolo Mieli come nuovi consiglieri – I dettagli

Il CdA della casa editrice Adelphi, che si è riunito l’altro ieri, ha confermato la Presidente Teresa Cremisi (qui l’intervista che ha concesso a ilLibraio.it nelle scorse settimane, ndr) e l’Amministratore delegato Roberto Colajanni.

Come si spiega in una nota, il CdA ha nominato Elisabetta Zevi nella carica di vicepresidente, e Maurizio Ferrera e Paolo Mieli come nuovi consiglieri. Sono inoltre confermati i consiglieri Gini Alhadeff e Anna Katharina Fröhlich.