Lo scorso marzo raccontavamo l’apertura della filiale italiana di Andrew Nurnberg Associates, a Milano. Un progetto, affidato a Barbara Barbieri, che da gennaio si allargherà, con l’ingresso nel team di Giulia De Biase nel ruolo di Associate Agent.

Napoletana, laureata in slavistica, De Biase ha maturato un’esperienza di quasi vent’anni come editor di narrativa, in case editrici come Rizzoli, Sperling & Kupfer (dove acquisì i primi due romanzi di un’ancora sconosciuta Cristina Cassar Scalia), e più di recente Piemme, dove ha lavorato con autori come Michael Connelly e Paula Hawkins, di cui ha lanciato in Italia il bestseller La ragazza del treno.

Appassionata di linguistica, è traduttrice dall’inglese e dal polacco, parla francese e russo e ha lavorato come script advisor per il cinema.

“Giulia assomiglia alla nostra agenzia, perché unisce una profonda cultura letteraria a un solidissimo sguardo commerciale e internazionale. La sua esperienza come editor in grandi case editrici rappresenterà una prospettiva preziosissima per i nostri autori e clienti”, spiegano Barbara Barbieri, amministratrice di Andrew Nurberg Associates Milano, e Doug Wallace, Managing Director dei tredici uffici internazionali di Andrew Nurnberg Associates International. E ancora: “L’obiettivo è proseguire nella crescita dell’agenzia intesa come vero e proprio laboratorio creativo, di tutela e di promozione dei nostri autori in un contesto sempre più complesso e competitivo, non solo a causa della riduzione del tempo dedicato alla lettura, ma anche per l’affacciarsi rapidissimo dell’A.I. Giulia seguirà i nostri nuovi clienti esteri, al tempo stesso costruendo una lista selezionata di autori italiani che spazierà dalla narrativa commerciale e upmarket (femminile e di genere) alla saggistica pop e divulgativa. Si occuperà anche di libri per ragazzi e Young Adult italiani e stranieri e delle cessioni di diritti audiovisivi, teatrali e audio original”.

“Con la sua presenza in tutto il mondo, Andrew Nurnberg Associates ha storicamente incarnato l’essenza di un’editoria visionaria e audace, che non ha paura di superare barriere e confini”, commenta De Biase, che aggiunge: “Sono entusiasta e orgogliosa di questa collaborazione. Sono particolarmente felice di avere la possibilità di creare una lista di progetti che raccontino il nostro tempo da ogni angolazione, e anche, in un momento in cui la richiesta di contenuti va oltre le pagine del libro, di guardare alle eccitanti prospettive di tutti i mezzi espressivi, perché, come Barbara, sono convinta che ogni storia possa, e debba, avere quante più vite possibile”.