Agenzie letterarie, nasce Viva

Debutta una nuova agenzia letteraria, Viva. A fondarla, Chiara Melloni e Irene Pepiciello, con alle spalle un’esperienza quasi ventennale nel mondo dell’editoria, di cui una considerevole parte nella divisione letteraria dell’agenzia Sosia&Pistoia.

Tra le autrici e gli autori rappresentati, Giorgio Biferali, Andrea Brusa, Filippo Ceccarelli, Giacomo Ceccarelli, Teresa Ciabatti, Francesco Costa, Valerio de Filippis, Stefano Feltri, Mattia Ferraresi, Chiara Ferraris, Maria Luisa Frisa, Alessandro Giammei, Lorenzo Iervolino, Federico Mello, Emilio Mola, gli eredi di Michela Murgia, Letizia Pezzali, Josephine Yole Signorelli (Fumettibrutti) e Giulia Villoresi.

Nella presentazione si spiega che Viva “ha l’obiettivo di mettere i libri al centro, creando opportunità che arricchiscano il percorso di autrici e autori e off rendo consulenza specialistica in materia di diritto d’autore“. Viva “accompagna i progetti editoriali dalla loro ideazione fino alla pubblicazione e oltre, curando la gestione dei diritti di traduzione, degli adattamenti audiovisivi, nonché delle trasposizioni in formato audio e podcast”.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

“Con la sua vocazione internazionale“, Viva Agenzia Letteraria “lavora per portare i suoi autori a nuovi lettori e mercati attraverso la cessione dei diritti di traduzione e distribuzione delle loro opere in tutto il mondo. Partecipa attivamente alle più importanti fiere del settore, sia italiane sia internazionali, curando la promozione dei titoli e la negoziazione dei contratti per i diritti di traduzione. Inoltre, opera in stretta collaborazione con editori e scout internazionali, avvalendosi di una rete fidata di subagenti per garantire ai propri autori la massima visibilità e le migliori opportunità di pubblicazione”.