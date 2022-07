Librerie: Alberto Rivolta lascia il Gruppo Feltrinelli

Il 2022 del Gruppo Feltrinelli era iniziato con la nomina di Alessandra Carra, scelta per il ruolo di Amministratrice delegata (qui i dettagli), e il 2021 si era chiuso con l’uscita dell’Ad Roberto Rivellino.

Ora arriva un’altra uscita significativa, quella di Alberto Rivolta, direttore operativo del Gruppo e amministratore delegato di Librerie Feltrinelli e del polo ecommerce, che, come riporta la nota ufficiale del Gruppo, “ha deciso di lasciare i propri incarichi per intraprendere nuove e diverse attività manageriali“.

“Sono stati anni di grande fermento e di grandi trasformazioni nelle quali Rivolta ha saputo accompagnarci in avventure molto entusiasmanti”, dichiara il Presidente Carlo Feltrinelli: “Il suo contributo, specialmente in ambito Retail, si è tradotto in un’evoluzione significativa dei canali di relazione con clienti e lettori. Per questo, e per tanto altro ancora, io ed Alessandra Carra lo ringraziamo e gli rivolgiamo i migliori auguri per le nuove sfide professionali che lo attendono”.

Dal canto suo Rivolta commenta: “È stato un viaggio emozionante, possibile solo grazie alla qualità e alla coesione delle persone che mi hanno accompagnato, e che ringrazio con affetto. Un pensiero particolare va a Carlo Feltrinelli, a cui devo molto, per la stima e la fiducia che ha riposto in me. A tutti i colleghi, e ad Alessandra Carra che li guida, auguro il meglio e un futuro di successi. Ora mi attendono nuovi percorsi professionali, con i quali mi misurerò portando sempre con me gli insegnamenti di questi anni feltrinelliani”.