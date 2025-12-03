Anna Mallamo e gli altri vincitori del Premio Mondello 2025

A vincere il Premio SuperMondello 2025 è Anna Mallamo, mentre Leonardo San Pietro ha ottenuto il Mondello Giovani. Riconoscimenti, tra gli altri, anche per Valeria Luiselli, Stefania Auci e Diego De Silva – I particolari

Il Teatro Massimo di Palermo ha ospitato la cerimonia di premiazione della 51esima edizione del Premio Letterario Internazionale Mondello. A vincere il Premio SuperMondello 2025 è Anna Mallamo con Col buio me la vedo io (Einaudi), mentre Leonardo San Pietro con Festa con casuario (Sellerio) ha ottenuto il Premio Mondello Giovani.

San Pietro, Teresa Ciabatti con Donnaregina (Mondadori) e Mallamo sono stati eletti vincitori per la sezione Opera Italiana lo scorso luglio dal Comitato di Selezione presieduto da Maria Concetta Di Natale e composto dagli scrittori e critici come Evelina Santangelo, Gaetano Savatteri, Igiaba Scego.

In quell’occasione il Comitato ha assegnato anche il Premio Speciale della Giuria a Carlo Greppi per Figlia mia (Laterza) e a Rosa Matteucci per Cartagloria (Adelphi).

Il Premio Opera Critica è andato a Tommaso Braccini per Avventure e disavventure dei classici (Carocci) e Thea Rimini per Personaggi resistenti (Treccani).

La vincitrice del Premio Autore Straniero, indicato dalla Giudice Monocratica Donatella Di Pietrantonio ed eletto lo scorso ottobre nell’ambito del Festival Portici di Carta, è la scrittrice messicana Valeria Luiselli.

Assegnato a Stefania Auci il Premio Speciale del presidente della Fondazione Sicilia.

Con il Premio Letterario Internazionale Mondello la Fondazione Sicilia, tra l’altro, ha partecipato alle celebrazioni del Centenario Camilleri promosso dal Fondo Andrea Camilleri con il Comitato Nazionale Camilleri 100. Nel corso della cerimonia, Raffaele Bonsignore, presidente della Fondazione per l’Arte e la Cultura Lauro Chiazzese – partner di questa edizione – ha conferito a Diego De Silva il Premio Speciale Centenario Camilleri in collaborazione con il Fondo Andrea Camilleri.

Il Premio Letterario Internazionale Mondello è organizzato e promosso, per conto del Comune di Palermo, dalla Fondazione Sicilia in collaborazione con la Fondazione Circolo dei lettori, il Salone Internazionale del Libro di Torino e la Fondazione per l’Arte e la Cultura Lauro Chiazzese.