Editoria: novità per Berla & Griffini Rights Agency

“Dopo anni di lavoro entusiasta e proficuo, Vanessa Maus porterà ora avanti con determinazione la sua vasta conoscenza dei libri di ogni genere e il suo fiuto commerciale da una posizione di responsabilità come partner della Berla & Griffini Rights Agency“, annuncia l’agenzia fondata nel 2007 da Erica Berla e Barbara Griffini con l’obiettivo di offrire rappresentanza a case editrici, agenzie straniere e autrici e autori.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

La nuova partner, Vanessa Maus, ha iniziato con uno stage in B&G nel 2009. All’epoca la squadra dell’agenzia milanese era formata da tre persone; dopo un percorso iniziato dalla gestione dei contratti dei clienti di lingua tedesca, è diventata agente responsabile di tutti i libri per bambini e ragazzi (un’area che ha sviluppato in autonomia facendone un settore importante).

Dal 2019 è anche agente di alcuni clienti americani, chiudendo, tra gli altri, i contratti per le autobiografie di Angela Merkel e Britney Spears. Nel 2021, inoltre, è diventata responsabile dell’ufficio contratti e dell’area amministrativa dell’intera agenzia.

Nei suoi 17 anni di esistenza, si spiega sul sito dell’agenzia, la B&G “non ha smesso di crescere e di raccogliere nuovi clienti dal mondo anglosassone e di lingua tedesca, arrivando a rappresentare 270 tra case editrici e agenzie, tra cui non pochi premi Nobel”.