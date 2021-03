Le novità (anche digitali) della Bologna Children’s Book Fair 2021

In vista della 58esima edizione di Bologna Children’s Book Fair, attesa dal 14 al 17 giugno 2021, il più importante evento mondiale dedicato all’editoria per bambini e ragazzi punta (anche) sul digitale – Ecco le novità

Nei giorni scorsi è stato ufficializzato l’annullamento, per la seconda volta (era già avvenuto nel 202o) del Salone del libro di Parigi, che era previsto per fine maggio, a causa delle incertezze per la situazione sanitaria. Mentre il settore fieristico, non solo in ambito librario, continua a essere pesantemente colpito dalla pandemia, arrivano novità anche dalla Bologna Children’s Book Fair, la più importante fiera mondiale nell’ambito dell’editoria per ragazzi.

Come si legge nel comunicato della manifestazione, infatti, se il 2020 ha rappresentato per tutti un fermo obbligato ai tradizionali appuntamenti in presenza, allo stesso tempo ha dato impulso a un ripensamento, a “una sfida che il più importante evento mondiale dedicato all’editoria per bambini e ragazzi ha accolto e trasformato in stimoli e progettualità”.

In vista della 58esima edizione, attesa dal 14 al 17 giugno 2021 a BolognaFiere, si mettono così a punto nuovi strumenti.

A partire dai lavori di implementazione del BCBF Global Rights Exchange, la piattaforma online dedicata allo scambio internazionale di diritti e alla distribuzione e licensing di contenuti, fino ad arrivare a Open Up – The BCBF Skill Box, un nuovo ambiente digitale, attivo 365 giorni l’anno, che fa convergere professioni e conoscenze dando vita ad opportunità uniche di confronto e soprattutto di crescita.

In collaborazione con l’Associazione Italiana Editori, BolognaFiere promuove un nuovo programma di eventi con l’obiettivo di espandere il raggio di azione di BCBF rivolgendosi al pubblico professionale di tutta l’industria editoriale, non solo quella per ragazzi, attraverso il BolognaBookPlus.

Come ha dimostrato lo scorso anno, infatti, il settore editoriale è capace di grande resilienza e adattamento di fronte ai cambiamenti e a nuove priorità.

Così, con questo nuovo programma di appuntamenti, BolognaBookPlus intende andare al cuore del dibattito sulle nuove sfide e sulle profonde trasformazioni che interessano l’industria editoriale globale nelle modalità di produzione, distribuzione e fruizione dei libri, dal cambiamento dei modelli di business all’innovazione tecnologica, passando per le sfide lanciate dall’accessibilità, dalla sostenibilità e dall’inclusività.

E ancora: in occasione delle celebrazioni per il 700esimo anniversario dalla morte di Dante, il racconto del Poeta attraverso il mondo dei libri sarà presentato ai giovani lettori nella mostra Distendere la mano a colorare: Dante nelle figure, organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna – Biblioteca Classense e BCBF – BolognaFiere con la curatela dell’Accademia Drosselmeier.

Oltre a ciò, la fiera di Bologna presenta quest’anno il suo tradizionale BolognaRagazzi Digital Award in forma rinnovata, concentrando la sua esplorazione sul lavoro degli editori in relazione ai diversi media. Obiettivo del nuovissimo BolognaRagazzi CrossMedia Award è, infatti, l’individuazione dei migliori progetti editoriali che espandono il loro universo narrativo verso altri media, o che sono un’estensione narrativa di un progetto nato su altri media.

E c’è un’ultima novità che coinvolge il BolognaRagazzi Award – BRAW, il premio promosso e organizzato da Bologna Children’s Book Fair volto mettere in luce i libri illustrati più belli e innovativi: la categoria speciale 2021 è infatti la Poesia. Con questa scelta, BCBF intende omaggiare la ricca produzione di testi poetici per ragazzi che l’editoria mondiale in anni recenti ha proposto alle menti più giovani, curiose di scoprire il mondo e sempre alla ricerca di significati.

Accanto a questa categoria speciale, rimangono naturalmente le tradizionali quattro categorie premiate – Fiction, Non-Fiction, Opera Prima (per autori e illustratori esordienti) e Comics, rivolta a fumetti e graphic novel – e al premio speciale New Horizons, Bologna Children’s Book Fair.