Libri per l’infanzia e sostenibilità: Bologna Children’s Book Fair a New York per una mostra all’Onu

Dal 20 febbraio al 16 marzo, nella sede delle Nazioni Unite di New York, la mostra “Turning the Page on Change – Children’s Books Inspiring Action for the Global Goals”, frutto della collaborazione tra Bologna Children’s Book Fair e United Nations Publications. L’evento “mette in luce il potere della letteratura per l’infanzia nel promuovere consapevolezza, empatia e azioni concrete”. Spazio a oltre 170 libri illustrati, pubblicati in tutto il mondo, selezionati tra i migliori sul tema della sostenibilità – I particolari

Il 20 febbraio, in occasione del UN Kids Day, a New York apre la mostra Turning the Page on Change – Children’s Books Inspiring Action for the Global Goals, allestita fino al 13 marzo. A promuoverla è Bologna Children’s Book Fair, che da marzo 2019 è partner delle Nazioni Unite per il Sustainable Development Goals Book Club, il progetto portato avanti a partire dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile che, come si legge nella presentazione, “ha avuto lo scopo di approfondire, attraverso una selezione di titoli per bambini e ragazzi, i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile”. La mostra arriva dunque a coronamento della partnership e del comune percorso intrapreso a sostegno e promozione della cultura della sostenibilità.

Presentata da Bologna Children’s Book Fair/BolognaFiere (il principale appuntamento internazionale per il settore dell’editoria per ragazzi) in collaborazione con United Nations Publications – e sostenuta da Agenzia ICE e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale -, l’esposizione raccoglie una selezione di 173 libri illustrati – con un focus su circa 30 titoli italiani – provenienti da tutto il mondo, “scelti tra i migliori candidati alla categoria speciale dei BolognaRagazzi Awards 2025 dedicata alla Sostenibilità”.

Ricordiamo che i BolognaRagazzi Awards sono i riconoscimenti di BCBF che, dal 1966, ogni anno premiano “i libri illustrati più belli e innovativi pubblicati in tutto il mondo”. Premi che hanno accompagnato l’evoluzione del mercato editoriale mondiale “divenendo uno tra i più prestigiosi riconoscimenti per l’editoria per ragazzi a livello globale”. È proprio a partire da questa selezione internazionale che prende forma la mostra, “mettendo in luce in modo particolarmente significativo circa 30 titoli di editori italiani, che troveranno così nel contesto del quartier generale delle Nazioni Unite una vetrina di rilevanza internazionale”.

Selezionate tra centinaia di candidature e comprendenti albi illustrati, graphic novel, queste 173 pubblicazioni “rappresentano esempi di narrazione immaginativa, eccellenza artistica e diversità culturale, focalizzati su uno o più dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), così come definiti nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”. “A dimostrazione di come la letteratura possa aiutare i giovani lettori a orientarsi tra le sfide globali e a riconoscere il proprio ruolo nella costruzione di un futuro più equo, inclusivo e sostenibile”, la mostra – si legge ancora nel comunicato di lancio – mette in luce “il potere della letteratura per l’infanzia nel promuovere consapevolezza, empatia e azioni concrete”.

Per Mary Glenn, Chief, UN Publications, “UN Publications è orgogliosa di affiancare Bologna Children’s Book Fair nella presentazione di questa straordinaria raccolta di libri per l’infanzia dedicati alla sostenibilità. Queste storie riflettono l’immaginazione, la curiosità e la determinazione che i giovani portano alle sfide globali incarnate dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Presentare questa mostra alla Sede delle Nazioni Unite sottolinea la nostra convinzione condivisa che i libri possano accendere la consapevolezza, ispirare l’azione e dare potere alle nuove generazioni affinché plasmino un mondo più resiliente ed equo…”.

Dal canto suo, Elena Pasoli, Direttrice di Bologna Children’s Book Fair, aggiunge: “(…) Essere presenti al quartier generale ONU con una mostra che nasce dal lavoro di Bologna Children’s Book Fair è per noi una conferma significativa del percorso costruito in questi anni, un riconoscimento che testimonia la capacità della fiera di accompagnare i libri per bambini e ragazzi – e i loro editori – ben oltre i confini fieristici tradizionali, fino ai contesti istituzionali più autorevoli. A riprova del carattere universale della letteratura per l’infanzia, da sempre strumento fondamentale di dialogo interculturale e prezioso veicolo di educazione per le generazioni di domani”.

Ad accompagnare l’iniziativa, un incontro in programma il 24 febbraio con la partecipazione di tre autrici presenti con i loro titoli nella mostra – Elizabeth Zunon; Hannah Salyer, Patricia McCormick – in conversazione con Maria Russo.