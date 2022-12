Book Pride 2023 sarà a cura di Marco Amerighi e Laura Pezzino

Mentre prima di Natale si attende il nome della nuova direttrice o del nuovo direttore del Salone del libro di Torino dal 2024, arrivano novità nel team che cura la costruzione del programma di Book Pride, fiera nazionale dell’editoria indipendente italiana, che si svolgerà a Milano dal 10 al 12 marzo 2023 negli spazi di Superstudio Maxi: Marco Amerighi e Laura Pezzino sono infatti i nuovi curatori della manifestazione.

Amerighi vive a Milano, dove lavora come traduttore, editor e ghostwriter per varie case editrici. Il suo romanzo d’esordio, Le nostre ore contate (Mondadori, 2018), ha vinto il premio Bagutta Opera Prima. Con il gruppo musicale The Zen Circus ha scritto Andate tutti affanculo (Mondadori, 2019). Randagi, il suo secondo romanzo (Bollati Boringhieri, 2021), è stato finalista al Premio Strega 2022. Le sue opere sono tradotte in Francia e in Spagna.

Laura Pezzino, giornalista professionista, romagnola, dopo 15 anni nella redazione di Vanity Fair, ora collabora con varie testate e case editrici, organizza incontri culturali, tiene corsi e studia filosofia. Ha pubblicato la geo-biografia A New York con Patti Smith (Giulio Perrone, 2022). Vive a Milano.

A completare il team di lavoro coordinato da Isabella Ferretti, Presidente della manifestazione: Francesco Morgando, nuovo project manager della fiera, e Federica Antonacci, referente della segreteria editoriale.

A Francesco Morgando, inoltre, l’incarico di sviluppare due settori in espansione all’interno della manifestazione, cioè l’area dedicata ai ragazzi Book Young, che il venerdì proporrà una programmazione speciale per le scuole, e I mestieri del libro, dedicata alla formazione editoriale in coordinamento con Sara Speciani, direttrice generale.

Novità anche sul versante di Book Pride Genova, dove entrano a far parte del gruppo curatoriale Ilaria Crotti e Valentina Mancinelli, già coinvolte nelle precedenti edizioni.

Sottolinea Isabella Ferretti: “Book Pride mostra la sua vocazione verso Milano e Genova, città molto diverse ma entrambe accomunate dall’amore per la letteratura e dalla curiosità verso il mondo indipendente. Marco Amerighi e Laura Pezzino, diversi e complementari, danno sostanza a quest’aspirazione e portano a bordo l’esperienza cosmopolita e al tempo stesso intima di una città come Milano, specchio di una vocazione più generalmente italiana. Ad affiancarli, su Genova, due professioniste come Ilaria Crotti e Valentina Mancinelli, vere e proprie ancore nel territorio ligure. Diamo sostanza all’idea di una curatela aperta, che favorisce l’incontro di professionalità e competenze diverse per mantenere viva l’attenzione verso un mondo che cambia”.

Il tema e i nomi dei primi ospiti saranno annunciati prima della pausa natalizia. La manifestazione è promossa da ADEI, Associazione degli editori indipendenti, e dalla Associazione Book Pride, ed è organizzata da Book Services.