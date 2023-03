“Il tempo del sogno”: verso Bookcity Milano 2023 (con alcune novità)

La dodicesima edizione di BookCity Milano è in programma dal 15 al 19 novembre 2023. Tema portante della manifestazione sarà “Il tempo del sogno”. Tra le novità, il progetto “La Lettura Intorno – BookCity tutto l’anno”, in collaborazione con Fondazione Cariplo. Dopo la scomparsa di Achille Mauri, entra nel Comitato d’indirizzo dell’Associazione BookCity Milano Stefano Mauri, che ricorda: “Grazie ad Achille nacque una manifestazione inclusiva, come del resto inclusivo era lui…” – I particolari

Inizia il percorso di BookCity Milano 2023. Nella Sala Conferenze di Palazzo Reale, si è tenuto l’incontro di presentazione della dodicesima edizione della manifestazione dedicata al libro e alla lettura che si terrà a Milano tra il 15 e il 19 novembre 2023, preceduta da due giornate intitolate Aspettando BookCity Milano, per anticipare alcuni incontri della manifestazione, in attesa dell’apertura ufficiale; quest’anno, il tema portante della manifestazione sarà Il tempo del sogno.

BookCity è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e dall’Associazione BookCity Milano, costituita da Fondazione Corriere della Sera, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri e Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, e da AIE – Associazione Italiana Editori. Prosegue inoltre il sostegno da parte del Centro per il libro e la lettura.

I giorni di #BCM23 saranno scanditi da Il tempo del sogno, “quel momento imprendibile che vive nel profondo del sonno, ma trasforma la veglia”. “Sogno” è la “parola polisemica che parla di pensieri e desideri, utopie e distopie, evasioni e battaglie, incubi e paure”. “Sogno” è la “parola che abita ogni speranza: sogni di gioventù, sogni a occhi aperti, sogni proibiti, sogni di gloria, sogni di un futuro migliore”. “Sogno” è la parola di “Penelope e Giovanna d’Arco, di Freud e Pasolini, di Cenerentola e Hitchcock, di Luther King e Bergoglio”.

Al via il progetto La Lettura Intorno – BookCity tutto l’anno

Nel corso dell’incontro è stato presentato anche il nuovo progetto La Lettura Intorno – BookCity tutto l’anno che, in collaborazione con Fondazione Cariplo, raccoglie l’eredità di La Lettura Intorno nel diffondere la lettura nei quartieri di Milano, attraverso due principali linee d’azione, rivolte soprattutto a bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni: l’azione Letture di prossimità sarà finalizzata a organizzare manifestazioni diffuse nei quartieri più volte nel corso dell’anno, estendendo a tutto il territorio cittadino le reti territoriali già attivate durante il precedente progetto; l’azione Letture di crescita “andrà a proporre un modello di sostegno alla lettura nei contesti scolastici che non partecipano abitualmente a simili iniziative, facendo leva sulla cooperazione tra biblioteche e scuole, già avviata nei quartieri pilota”. Il progetto prosegue l’attività di diffusione della lettura al di là dei confini del centro storico e nei quartieri intorno, impegno che viene portato avanti anche grazie all’iniziativa organizzata in collaborazione con Gardenia, per portare il libro in giardini selezionati in città e dintorni, a partire dal Fuorisalone 2023.

BookCity 2023 durante l’anno…

BookCity 2023 durante l’anno propone inoltre letture, dialoghi e presentazioni: in quest’ambito si inseriscono gli eventi promossi dalle Fondazioni editoriali che costituiscono l’Associazione BookCity Milano: il ciclo Biblioteca Resistente (Fondazione Corriere della Sera) in attesa del 25 aprile, l’iniziativa per tracciare la mappatura delle librerie di Milano (Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri), una giornata internazionale dedicata ai rapporti tra spazi culturali, tempo e cittadinanza al termine della quale saranno elaborate cinque tesi per le biblioteche del futuro (Fndazione Arnoldo e Alberto Mondadori) e le presentazioni de I cinque libri della Stagione Scomposta (Fondazione Giangiacomo Feltrinelli).

Nel comitato di indirizzo l’ingresso di Stefano Mauri

L’incontro di presentazione è anche stato l’occasione per annunciare, dopo la scomparsa di Achille Mauri, l’ingresso nel Comitato d’indirizzo dell’Associazione BookCity Milano dell’editore Stefano Mauri, in rappresentanza della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri.

“Tredici anni fa avevo un sogno: che Pisapia vincesse le elezioni; perché, nel caso, avremmo potuto realizzare a Milano un festival del libro a novembre, come ci eravamo promessi”. Intervenuto nel corso della presentazione della 12esima edizione, il presidente e Ad di GeMS con ilLibraio.it ha ricordato l’inizio di Bookcity, quando “quel sogno fu poi realizzato grazie a Piergaetano Marchetti, che ebbe l’idea geniale di mettere a sistema le quattro fondazioni che, in qualche modo, facevano capo ai principali attori della ‘Capitale italiana del libro’. Allora a rappresentare la Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri c’era Achille (Mauri, ndr). Eravamo a giugno e si pensò di partire l’anno dopo, ma su spinta dell’allora assessore Stefano Boeri, si scelse di rischiare partendo subito, già a novembre, dunque i tempi erano ristrettissimi. La tenacia di Boeri si incontrò con l’incoscienza (coraggiosa) di Achille, che nella vita diceva sempre di sì alle proposte. Grazie ad Achille, nacque così un festival inclusivo, come del resto inclusivo era lui. Oggi sono quindi onorato di prendere il suo posto nel Comitato d’indirizzo dell’Associazione BookCity Milano. Come Fondazione abbiamo deciso di mappare le librerie della città, perché le librerie restano il fulcro della nostra attività. In questi anni nei quartieri di Milano, soprattutto nelle periferie, sono nate diverse attività legate ai libri, a cui daremo spazi nel nostro progetto”.

Ecco come proporre gli incontri

Oltre al programma di eventi che si terranno nelle sedi della manifestazione, torneranno anche per questa edizione gli appuntamenti BCM Università, BCM per il Sociale e BCM per le Scuole, che prosegue l’attività #BCMZeta avviata l’anno scorso, il laboratorio creativo che permette ai giovani studenti dei licei milanesi di collaborare alla progettazione di alcuni eventi della manifestazione.

Anche quest’anno chiunque può proporre un evento a BookCity Milano, inviando una mail con titolo, nomi dei protagonisti, breve descrizione, libro trattato e la tipologia dell’incontro a puccinelli@bookcitymilano.it entro il 16 giugno 2023. Per proporre invece eventi online o in una sede propria occorre compilare il form sul sito Bookcitymilano.it entro il 15 settembre 2023. Per le iniziative di #BCM per le Scuole il form per i promotori aprirà il 30 marzo.

L’Associazione

L’Associazione Bookcity Milano è presieduta da Piergaetano Marchetti e diretta da un Comitato d’indirizzo di cui fanno parte Carlo Feltrinelli, Luca Formenton, Piergaetano Marchetti e Stefano Mauri. La coordinazione dell’edizione 2023 è stata affidata a Luca Formenton, Presidente della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, con il supporto di Fondazione Corriere della Sera, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri. Ai lavori dell’Associazione partecipa, in rappresentanza del Comune di Milano, l’Assessore alla Cultura Tommaso Sacchi e, per l’Associazione Italiana Editori, il suo presidente Ricardo Franco Levi.