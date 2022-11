La magia della lettura (silenziosa) in gruppo: da TikTok all’incontro a Milano per Bookcity

Un successo la “live di lettura” in presenza organizzata da ilLibraio.it a Bookcity, con le booktoker Megi Bulla (@labibliotecadidaphne) e Valentina Ghetti. A colpire è stata proprio l’atmosfera di intimità che si è creata durante le ore di lettura silenziosa. Ma non sono mancati i momenti divertenti, durante gli scambi di opinioni su libri, autori e storie. A conferma di un nuovo approccio alla lettura, oltre che di un grande amore per l’oggetto libro, da parte delle nuove generazioni – Immagini e particolari

L’undicesima edizione di BookCity Milano si è conclusa in una soleggiata (e fredda) domenica di novembre, dopo quattro giorni pieni di dialoghi e performance, letture e spettacoli, incontri e laboratori (ben 1.300 gli eventi in calendario, che si sono svolti sia in zone centrale sia periferiche del capoluogo lombardo).

Quest’anno, per la prima volta dalla pandemia, la manifestazione è tornata nella sua tradizionale modalità in presenza a ingresso libero, popolando i luoghi della cultura e spalancando le porte delle sue sedi al pubblico: biblioteche, librerie, musei, teatri, scuole e università, carceri e ospedali, biblioteche di condominio e luoghi del sociale, circoli e associazioni, spazi di aggregazione, pieni di lettrici e lettori di tutte le età.



Sono stati oltre 140mila le cittadine e i cittadini che hanno preso parte alla manifestazione, con un aumento del 15% rispetto alla precedente edizione. Al loro fianco, più di 400 volontari. Molta anche la partecipazione sui social, a partire da TikTok.

E proprio l’ascesa di #BookTok ha ispirato l’incontro, di grande successo, organizzato dal sito ilLibraio.it per festeggiare l’apertura del suo account sull’app (qui i dettagli sul nostro nuovo progetto su TikTok).

L’Auditorium Enzo Baldoni, in zona Bonola, ha infatti ospitato 350 ragazze e ragazzi (e non pochi adulti, oltre a numerosi volti noti del #BookTok italiano) per un appuntamento speciale, un’intera mattinata dedicata alla voglia di leggere assieme (attitudine del resto emersa anche dal nuovo Osservatorio sul futuro dell’editoria promosso dalla Fondazione Feltrinelli). Ogni partecipante ha infatti portato da casa un libro da leggere, liberamente.



Della rivoluzione portata in libreria dalle lettrici e dai lettori che amano parlare di libri su TikTok si può leggere, del resto, anche nel nuovo numero della rivista Il Libraio, che ieri è stata donata ai presenti, e la cui copertina è dedicata non a caso a Erin Doom, pseudonimo dell’autrice del bestseller Fabbricante di lacrime.

Protagoniste dell’evento del 20 novembre, che abbiamo organizzato in collaborazione con BookCity, due amatissime booktoker, Megi Bulla (@labibliotecadidaphne) e Valentina Ghetti che, dopo aver dialogato con Jolanda Di Virgilio, redattrice de ilLibraio.it e curatrice del nuovo progetto su TikTok del nostro sito, hanno dato il via alla lettura silenziosa, con il pubblico seduto a leggere sulle poltrone dell’Auditorium. In sottofondo, una musica di accompagnamento.

Un incontro gratuito, ispirato alle “live di lettura” ideate e proposte per prima su TikTok dalla stessa Megi Bulla, di cui le due booktoker ci avevano parlato già mesi fa in quest’intervista.

Per la seconda volta (la prima, circa un anno fa, a Modena), le “live di lettura” sono quindi state portate in presenza. E a colpire è stata proprio l’intimità durante le ore di lettura silenziosa. Un’atmosfera davvero unica, che spinge a riflettere sull’approccio alla lettura di libri da parte delle nuove generazioni. E sul grande amore per le storie, i loro autori e l’oggetto libri da parte dei giovanissimi.

Ieri, a Milano, Megi Bulla e Valentina Ghetti, con la loro simpatia e capacità di coinvolgere il giovane pubblico, hanno stimolato domande su libri di ieri e di oggi e suscitato tante curiosità nel pubblico, e al termine si sono fermate a salutare le fan e i fan accorsi da ogni parte d’Italia per incontrarle di persona.