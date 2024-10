1954-2024: con Il Mulino 70 anni di libri, riviste e iniziative culturali

“Settant’anni di libri, riviste e iniziative culturali, legati da un filo rosso, quello di una proposta editoriale che intende fornire al lettore occasioni, stimoli e strumenti che aiutino a comprendere un mondo in trasformazione”. Ecco le iniziative per i primi 70 anni della casa editrice Il Mulino

“In definitiva, se dovessimo sintetizzarla, questa ci pare l’essenza della nostra storia: il cercare un

dialogo non effimero con una parte sempre più ampia di lettori, diversi per curiosità intellettuali, esigenze di informazione, desiderio di approfondimento, studio e formazione, ma accomunati dalla volontà, potremmo dire dalla determinazione, di non rinunciare alla comprensione del mondo e di sé stessi“.

Fondato nel 1954, quest’anno il Mulino festeggia settant’anni dalla sua fondazione. E lo fa con una serie di incontri e pubblicazioni.

(BREVE) STORIA DEL MULINO

Tutto, in realtà, partì nel 1951, quando un gruppo di giovani intellettuali fondò la rivista il Mulino, dando spazio alle nuove scienze sociali di matrice anglosassone, “nell’intento di contribuire a svecchiare la cultura italiana che usciva dalla guerra.

Come spiega la casa editrice, “nel primo decennio di attività, il nostro lavoro editoriale si è caratterizzato per un’intensa opera di traduzione e per studi empirici sulla società italiana“. Nella seconda metà degli anni Sessanta, poi, con il forte aumento della popolazione universitaria, i libri del Mulino trovano un più vasto pubblico, per il quale viene messa a punto una produzione manualistica e di testi introduttivi; l’allargarsi dei lettori favorì anche un ampliamento del catalogo alla storia, alla filosofia, a critica letteraria e linguistica, alla scienza politica, alla sociologia, alla psicologia, all’economia, al diritto.

A partire dagli anni Ottanta, “con una forte intensificazione negli anni Novanta e Duemila, e fino a oggi”, il Mulino compie un ulteriore passo, ideando numerose collane dirette al lettore non specialista. Nasce inoltre un programma divulgativo dedicato alla scienza.

Dunque, settant’anni di libri, riviste e iniziative culturali; “settant’anni legati da un filo rosso, quello di una proposta editoriale che intende fornire al lettore occasioni, stimoli e strumenti che aiutino a

comprendere un mondo in trasformazione. Oltre ai differenti approcci offerti dalle scienze umane

e sociali, nel farlo siamo ricorsi a una pluralità di forme, con l’intenzione di collocarci di volta in volta

nella discussione pubblica, nella riflessione culturale, sulle frontiere della ricerca o all’interno della

formazione superiore intesa come parte dell’impegno civile”.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

Sul sito della casa editrice è disponibile un’apposita sezione dedicata alla iniziative per il settantesimo anniversario.

Tra le iniziative editoriali, sono riproposti in libreria alcuni classici del catalogo in edizione paperbacks, come i titoli di Raymond Aron, Sergio Anselmi, Augusto Del Noce, Norbert Elias,

Gaetano Kanizsa, Chiara Frugoni, Henry Iréné Marrou, Nicola Matteucci, Stefano Rodotà, Paolo Rossi, Altiero Spinelli, Jacob L. Talmon, Friedrich Turner, Michael Walzer ed Harald Weinrich.

Inoltre, editi per la prima volta nel 1961 e non disponibili da decenni, tornano in ebook accessibili

gratuitamente sul sito alcuni titoli dei Classici della democrazia moderna, una collana antologica di grandi pensatori pensata per accompagnare l’allora giovane democrazia italiana. “Locke, Montesquieu, Kant, Hamilton, Tocqueville, Mazzini, Cattaneo, completati da una nuova postfazione a cura di uno studioso contemporaneo e introdotti da una nota di collana di Angelo Panebianco, rappresentano – riletti oggi – uno stimolo alla riflessione sul momento delicato che vive nel mondo l’istituto democratico”.

Infine, un classico del catalogo, quell’Allegro ma non troppo di Carlo M. Cipolla, riproposto in edizione speciale rilegata e limitata, “che con feroce leggerezza ci guida a scoprire l’economia ma anche le leggi fondamentali della stupidità umana”.

Tra le iniziative culturali, in ottobre una serie di incontri dedicati agli scenari internazionali (con la

partecipazione di Alessia Amighini, Massimo Livi Bacci, Angelo Panebianco, Ignazio Visco) e al rapporto tra tecnologia, politica e società (con l’intervento di Maria Cristina Messa, Gianfranco Pacchioni, Angelo Maria Petroni e Aldo Schiavone). A questi si aggiunge in novembre una rassegna dedicata al mondo della scuola, nel ricordo di Ezio Raimondi, grande italianista e anima culturale dell’editrice per oltre 40 anni.

Infine, in novembre si terrà l’annuale Lettura, da quasi quarant’anni l’appuntamento più importante per il Mulino, affidata quest’anno a Paolo Legrenzi, professore emerito di scienze cognitive all’Università Ca’ Foscari di Venezia, e dedicata a Non siamo angeli. Solo uomini alle prese con mondi nuovi: “il problema evoluzionistico che le nuove tecnologie pongono alle capacità di adattamento della nostra specie si colloca al centro del difficile rapporto che la psicologia scientifica ha con la ‘psicologia popolare'”.

A tutto questo si aggiunge una serie di iniziative dedicate alla costruzione della memoria culturale ed editoriale: “Essa comprende l’aggiornamento al 2024 della Cronologia del Mulino, l’archivio fotografico, una serie di podcast dedicati a grandi intellettuali che hanno segnato la nostra storia, l’archivio delle recensioni ai nostri volumi, l’elenco ragionato dei volumi pubblicati dall’editrice tra il

1954 a oggi”.