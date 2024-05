A Padova, come di consueto, si è tenuto l’atteso appuntamento con la selezione della cinquina finalista del Premio Campiello 2024, da parte della Giuria dei Letterati.

Ecco la cinquina del Premio Campiello 2024

– Il fuoco che ti porti dentro (Marsilio) di Antonio Franchini;

– La casa del mago (Ponte alle Grazie) di Emanuele Trevi;

– Locus desperatus (Einaudi) di Michele Mari;

– Alma (Feltrinelli) di Federica Manzon;

– Dilaga ovunque (Laterza) di Vanni Santoni.

Spazio, inoltre, all’annuncio dell’opera vincitrice del Premio Campiello Opera Prima. La casa delle orfane bianche di Fiammetta Palpati (Laurana Editore)

Enrico Carraro, Presidente della Fondazione Il Campiello e di Confindustria Veneto, alla vigilia aveva sottolineato: “Siamo ormai prossimi alla selezione della cinquina, uno dei momenti più emozionanti del Premio Campiello, frutto del grande lavoro della nostra Giuria presieduta da Walter Veltroni. Questo è per me il quinto anno come Presidente della Fondazione Il Campiello e non posso che essere orgoglioso della strada percorsa insieme. Nel 2020 abbiamo dovuto affrontare la sfida della pandemia, ma il Campiello ha dimostrato la sua resilienza, adattandosi alle nuove circostanze e continuando a svolgere il suo importante ruolo di promotore della cultura italiana. Nel 2022 abbiamo celebrato il sessantesimo anniversario della fondazione del Premio, un momento di grande festa e di riflessione sul suo percorso straordinario. Negli anni il Campiello ha saputo sempre rinnovarsi, coinvolgendo sempre più realtà rafforzando il legame tra letteratura e impresa. Un impegno che si è concretizzato anche nell’attenzione alla sostenibilità. Nell’ultimo anno, infatti, abbiamo realizzato un report che misura l’impatto positivo che il Premio e la Fondazione hanno sul nostro Paese, generando valore e contribuendo alla sua crescita economica e al suo sviluppo sostenibile.”

I SALUTI

La Cerimonia di Selezione della Cinquina Finalista è stata presentata da Giancarlo Leone, manager televisivo e presidente dell’Associazione Produttori Audiovisivi (APA) e vede la partecipazione di Enrico Carraro, Presidente della Fondazione Il Campiello e di Confindustria Veneto, Leopoldo Destro, Presidente di Confindustria Veneto Est, Daniela Mappelli, Rettrice dell’Università degli Studi di Padova e Margherita Cera, Assessora alle Risorse Umane, Salute e Prevenzione del Comune di Padova.

LA GIURIA DEL PREMIO

Spazio agli interventi dei componenti della Giuria dei Letterati, presieduta da Veltroni, e composta da Pierluigi Battista, Alessandro Beretta, Federico Bertoni, Daniela Brogi, Silvia Calandrelli, Edoardo Camurri, Chiara Fenoglio, Daria Galateria, Lorenzo Tomasin, Roberto Vecchioni ed Emanuele Zinato. Presente anche il Comitato Tecnico, con il Presidente Giorgio Pullini, e i componenti Gilberto Pizzamiglio e Ricciarda Ricorda.

IL TOUR DEL CAMPIELLO TRA GIUGNO E LUGLIO

Tra giugno e luglio si svolgerà il tradizionale tour letterario con gli autori finalisti, che farà tappa in diverse località italiane: un’iniziativa nata nel 2006. Tra le città finora confermate: Roma, Torino, Civitavecchia, Tivoli, Teramo, Milano, Udine, Cornuda, Gallipoli, Brindisi, Bisceglie, Folgaria, Asiago, Cortina, Jesolo, Lido di Venezia.

LE PARTNERSHIP

Si confermano, inoltre, alcune partnership: quella con Intesa Sanpaolo, Main Partner del Premio e partner esclusivo del Campiello Giovani, con Pirelli e la Fondazione Pirelli, grazie alla quale è nato il Campiello Junior, il riconoscimento letterario dedicato alla narrativa e alla poesia per i ragazzi. E ancora, le collaborazioni con il CPM Music Institute di Franco Mussida, il Teatro Stabile del Veneto e il Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Docg. Una serie di progetti ai quali la Fondazione Il Campiello sta lavorando da tempo, per superare le classiche divisioni tra le arti, creando così un laboratorio creativo, permanente e inclusivo.

IL 21 SETTEMBRE A VENEZIA LA SERATA FINALE

Gli eventi conclusivi della 62esima edizione si svolgeranno a Venezia e prevedono: venerdì 20 settembre la proclamazione del vincitore del Campiello Giovani in un evento dedicato al Teatro Goldoni a Venezia, realizzato grazie al supporto di Intesa Sanpaolo, partner esclusivo del Campiello Giovani; la mattina di sabato 21 settembre la conferenza stampa conclusiva del Premio Campiello, infine la sera di sabato 21 settembre la finale del Premio Campiello 2024 al Teatro La Fenice con l’annuncio del vincitore scelto dalla Giuria dei trecento lettori anonimi.