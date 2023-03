La scrittrice Clara Sánchez, scelta per la cattedra X della RAE

La scrittrice Clara Sánchez è stata scelta per occupare la cattedra X dalla sessione plenaria della Real Academia Española (RAE)

Clara Sánchez (Guadalajara, 68 anni) è stata scelta per occupare la cattedra X dalla sessione plenaria della Real Academia Española (RAE), un’istituzione culturale storica (fondata nel 1917) che ha lo scopo di elaborare le regole della lingua spagnola, al fine di garantire un idioma comune.

Come riporta il quotidiano spagnolo El Pais, la candidatura della scrittrice e filologa Sánchez (che è subentrata al poeta Francisco Brines, venuto a mancare il 20 maggio 2021) è stata approvata da tre accademici: Soledad Puértolas, Carme Riera e Paloma Díaz-Mas. Nella sessione plenaria della RAE ci sono attualmente otto donne e le elette, con Sánchez, sono tre: Dolores Corbella e Asunción Gómez-Pérez.

A contendere il posto con Sánchez, lo scrittore e saggista Jon Juaristi, romanziere e vincitore di alcuni dei premi letterari più apprezzati in Spagna, tra cui il Planeta.

I romanzi di Clara Sánchez sono stati tradotti in una ventina di lingue, conquistando il cuore di lettrici e lettori in tutto il mondo, specialmente in Italia, dove i suoi libri sono pubblicati dalla casa editrice Garzanti e sono diventati dei veri e propri bestseller.

Tra i più noti ricordiamo Il profumo delle foglie di limone (con cui ha vinto il premio Nadal), La meraviglia degli anni imperfetti (premio Alfaguara), Le cose che sai di me (premio Planeta), La voce invisibile del vento, L’amante silenzioso, L’estate dell’innocenza e l’attesissimo seguito del Profumo, Lo stupore di una notte di luce. Nel 2018 ha partecipato con un racconto all’antologia su madri e figli intitolata Tu sei parte di me. Il suo ultimo romanzo è Cambieremo prima dell’alba.

Fotografia header: Clara Sánchez nella foto di Luca Brunetti