“Dall’Italiano al mondo”: il 20 novembre la sesta edizione del convegno dedicato alla traduzione

Il programma della sesta edizione di “Dall’italiano al mondo”, il convegno dedicato a traduttrici e traduttori. Curata da Ilide Carmignani, l’iniziativa si terrà venerdì 20 novembre a partire dalle 14.30 e vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Andrea Bajani, Annalena Benini, Alba Donati, Marcello Fois, Matteo Nucci, Valeria Parrella, Rosella Postorino, Antonio Riccardi, Chiara Valerio – I particolari e il programma

Il Salone Internazionale del Libro di Torino annuncia la sesta edizione di Dall’Italiano al mondo, l’iniziativa nata per sostenere la traduzione della letteratura italiana all’estero e favorire il networking fra i traduttori e traduttrici di tutto il mondo che si terrà venerdì 20 novembre a partire dalle 14.30. Il simposio offre una vetrina dedicata a libri da scoprire o riscoprire.

Il valore centrale delle traduttrici e dei traduttori

“Da sempre il Salone riconosce il valore centrale di chi traduce, sia sul piano culturale che su quello economico”. Già nel 2001, la manifestazione è stata tra le prime in Europa a dedicare uno spazio professionale a chi permette ai lettori e alle lettrici di accedere alle letterature straniere: L’AutoreInvisibile. Curata da Ilide Carmignani, questa sezione ha celebrato nel 2025 il suo 25esimo anniversario (ne abbiamo parlato qui), confermandosi un appuntamento di riferimento per i professionisti dell’editoria.

“Il convegno Dall’Italiano al Mondo nasce per suggerire ai traduttori stranieri i libri che, come già auspicava Goethe, meritano di entrare a far parte della Weltliteratur”, commenta la curatrice Ilide Carmignani, e prosegue: “Troppo spesso, infatti, una parte importante della nostra produzione letteraria rimane relegata entro i confini della nostra lingua solo perché lontana dalle logiche commerciali. Quest’anno abbiamo invitato alcuni finalisti e vincitori dei più prestigiosi premi letterari italiani a condividere i loro ‘consigli di traduzione’. L’obiettivo è favorire un dialogo alla pari con le altre letterature e permettere al libro italiano di occupare degnamente il suo posto nella cultura del mondo”.

L’edizione 2026 del convegno vede la partecipazione di Andrea Bajani, Annalena Benini, Ilide Carmignani, Marco Corsi, Alba Donati, Roberta Fabbri, Marcello Fois, Carmen Gallo, Lorenza Honorati, Francesca Novajra, Sara Marconi, Matteo Nucci, Vincenzo Ostuni, Valeria Parrella, Rossella Postorino, Antonio Riccardi, Vanni Santoni, Chiara Valerio, Maddalena Vaglio Tanet e Silvia Vecchini.

Il programma della sesta edizione di Dall’Italiano al mondo

Di seguito, il programma completo della sesta edizione dell’iniziativa, consultabile anche sul sito del Salone del Libro:

14:30/14.45: Apertura

Annalena Benini (Direttrice Salone Internazionale del Libro di Torino), Roberta Fabbri (PETRA-E-European Literary Translation Platform), Francesca Novajra (presidente CEATL – Conseil Européen des Associations des Traducteurs Littéraires)

14.45/15.30

Tendenze nella narrativa e nella saggistica italiana con una selezione di titoli suggeriti per la traduzione. Con Vanni Santoni (L’Indiscreto), Chiara Valerio.

Pillole: Andrea Bajani, Marcello Fois, Matteo Nucci, Valeria Parrella.

15:30/16.00:

Tendenze nella poesia italiana con una selezione di titoli suggeriti per la traduzione. Con Antonio Riccardi.

Pillole: Marco Corsi, Alba Donati, Carmen Gallo, Vincenzo Ostuni.

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16:15/16:45:

Tendenze nella letteratura per bambini, nei fumetti e nei romanzi grafici con una selezione di titoli suggeriti per la traduzione. Con Beatrice Masini.

Pillole: Sara Marconi, Rosella Postorino, Silvia Vecchini.

16:45/17:15:

La proposta del traduttore-scout. Con Maddalena Vaglio Tanet.

17:15: Conclusioni

Con Ilide Carmignani e Lorenza Honorati (Salone Internazionale del Libro di Torino)