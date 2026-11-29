12 docenti e un piano di studi personalizzato: “Solaris – Il pianeta di chi scrive” è una nuova scuola di scrittura, diretta (a Roma) da Giorgia Tribuiani e vicediretta da Elisabetta Foresti, che si rivolge “non a chi vuole scrivere, ma a chi ha già iniziato a farlo”. In concomitanza con l’avvio del progetto nasce anche “Simmetriadi”, una collana curata dagli insegnanti, autrici e autori, ognuno dei quali propone un volume che affronta una questione concreta della scrittura. I libri verranno distribuiti da librerie indipendenti selezionate – I particolari

“Non è una scuola per chi vuole scrivere, ma per chi ha già iniziato a farlo“. Si rivolge a chi conosce già le regole della narrazione, a chi sa costruire un personaggio e padroneggiare il dialogo. Perché, in realtà, tutto questo non è sufficiente a fare letteratura: “Occorrono una voce, uno sguardo sul mondo, qualcosa di necessario da raccontare”.

Prendendo il nome dall’omonimo romanzo di Stanisław Lem, Solaris – Il pianeta di chi scrive è una nuova scuola di scrittura che si pone l’obiettivo di investire sull’originalità delle voci e di rimettere al centro autrici e autori, in un mercato che sempre più tende a premiare la riconoscibilità.

12 docenti e un piano di studio personalizzato

La scuola è diretta da Giorgia Tribuiani e vicediretta da Elisabetta Foresti, che figurano nel corpo docente insieme a Fabio Bacà, Emanuela Canepa, Massimo Cassani, Emanuela Cocco, Maddalena Fingerle, Enrico Macioci, Kristine Maria Rapino, Marco Taddei, Dario Voltolini ed Edoardo Zambelli. Enrico Orfanelli è il direttore commerciale, mentre Antonio Schiena è il responsabile della comunicazione.

“Non esiste una sola strada per diventare scrittori. Lo dimostrano le esperienze degli stessi docenti di Solaris: le scelte artistiche, la ricerca della lingua, il lavoro sulle opere e il rapporto con il mondo editoriale. Ognuna di queste storie ha una propria specificità, senza per questo voler essere una formula di successo valida per tutti”. Proprio per questa ragione, non esiste un percorso univoco per tutti gli studenti e le studentesse: sul sito del preogetto è possibile creare un piano di studi personalizzato, mirato alla crescita individuale di ogni partecipante.

C’è un avvio comune, basato su corsi dedicati allo stile e alla partecipazione narrativa; ognuno, poi, ha la possibilità di selezionare i moduli tematici più in linea con il proprio immaginario – dalla narrazione autobiografica a quella del mistero e del thriller, da quella storica o di famiglia a quella psicologica – e di proseguire selezionando due moduli stilistici e tecnici (come quelli sul dialogo, sulla tensione e sull’umorismo).

Simmetriadi, la collana di manuali di scrittura dei docenti di Solaris

Il progetto verrà presentato sabato 5 dicembre al MONK di Roma, in occasione dell’evento Attraversa la soglia, aperto a pubblico e stampa dalle 19:30.

Nella stessa occasione verrà presentata anche Simmetriadi, la collana di manuali di scrittura realizzati appositamente dagli scrittori e dalle scrittrici docenti di Solaris. Dopo il debutto romano, la collana viaggerà attraverso una rete di librerie indipendenti selezionate in tutta Italia. Gli insegnanti della Scuola saranno protagonisti di incontri per presentare la collana e il proprio testo, dialogare con i lettori e raccontare il progetto della scuola.

Anche il nome della collana si collega al romanzo di Stanisław Lem: in Solaris, che nel libro è un pianeta, le simmetriadi sono architetture d’acqua che emergono dalla sua superficie, trasfigurando le ossessioni di chi lo osserva. “È un’immagine precisa di quello che accade quando si scrive: si parte da un immaginario personale, da ciò che ci ossessiona e da ciò che abbiamo da dire, e lo si trasforma in una forma che altri possono abitare“.

Ognuno dei 12 volumi firmati dai docenti affronta una questione concreta della scrittura dal punto di vista di autori e autrici che la praticano, con esempi, modelli ed esercizi: come far ridere, come documentarsi, come costruire un narratore che mente o una tensione che non lascia andare il lettore.