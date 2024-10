“Dall’italiano al mondo”: alla Buchmesse di Francoforte il convegno sulla traduzione

Quest’anno l’appuntamento con il convegno “Dall’italiano al mondo” è alla Buchmesse, la Fiera del libro di Francoforte – I particolari sull’iniziativa, nata per promuovere e sostenere la traduzione della letteratura italiana all’estero e per “fare rete” con traduttrici e traduttori in tutto il mondo

In occasione di Italia Ospite d’Onore 2024, quest’anno l’appuntamento con Dall’italiano al mondo è alla Buchmesse, la Fiera del libro di Francoforte: il convegno, iniziativa del Salone Internazionale del Libro di Torino nata per promuovere e sostenere la traduzione della letteratura italiana all’estero e per “fare rete” con traduttrici e traduttori in tutto il mondo, si terrà in presenza e non on-line come per le precedenti edizioni.

L’appuntamento è per mercoledì 16 ottobre dalle 9 alle 11.45 al Zentrum Wort (Pad. 4.1).

L’iniziativa – come si spiega nella presentazione – è realizzata dal Salone in collaborazione con Frankfurter Buchmesse e AIE con il sostegno di Italia Ospite d’Onore 2024 alla Fiera di Francoforte e di ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – e con il patrocinio di CEATL – Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires. Il progetto, curato da Ilide Carmignani e rivolto alle traduttrici e ai traduttori dall’italiano a tutte le lingue del mondo, è nato nel 2021 con l’obiettivo di presentare ogni anno una vasta selezione di libri italiani ancora da tradurre.

Grazie al sostegno di ICE, per questa edizione del convegno il Salone Internazionale del Libro di Torino ha promosso una fellowship per ospitare 15 traduttori dall’italiano alla fiera libraria più importante del mondo dove quest’anno l’Italia è al centro dell’attenzione.

Ilide Carmignani spiega: “Non potevamo perdere la straordinaria opportunità di realizzare il convegno in presenza in un anno così speciale. Accoglieremo i più illustri traduttori dall’italiano di Portogallo, Spagna, Catalogna, Francia, Polonia, Regno Unito, Stati Uniti, Paesi Bassi, Grecia, Croazia, Albania, Romania, Egitto, Svezia e naturalmente Germania, offriremo loro una bella vetrina di titoli da scoprire e riscoprire – titoli interessanti che tuttavia sfuggirebbero ai normali meccanismi editoriali -, dopodiché li porteremo a incontrare personalmente i nostri editori. Vogliamo costruire ponti per i ‘pontefici’ della letteratura, perché il libro italiano arrivi sempre più lontano“.

Il convegno Dall’italiano al mondo offre ai partecipanti la possibilità di assistere a seminari specializzati e di allacciare rapporti con editori, agenti, giornalisti e scrittori italiani.

All’edizione speciale del convegno parteciperanno Annalena Benini, (direttrice del Salone Internazionale del Libro di Torino); Juergen Boos (presidente della Frankfurter Buchmesse); Ilide Carmignani, (traduttrice e consulente editoriale del Salone Internazionale del Libro di Torino); Emanuele Di Giorgi (coordinatore della Commissione Comics&Graphic Novels di AIE); Linus Guggenberger (Verlag Klaus Wagenbach) Lorenza Honorati (Salone Internazionale del Libro di Torino); Annette Kopetzki (curatrice/VdÜ); Vincenzo Latronico (scrittore e traduttore); Monica Malatesta (agenzia letteraria MalaTesta); Beatrice Masini (scrittrice ed editor Bompiani); Francesca Novajra, (presidente del Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires (CEATL)); Laura Pugno (poetessa, Comitato scientifico del Premio Strega Poesia); Michael Reynolds (Europa Editions) Ana Rodado (Anagrama) e Audrey Scarbel (Editions Grasset et Fasquelle).