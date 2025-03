“Distonia”, la nuova collana di poesia di ExCogita è “un omaggio a un’opera non scritta” (e a Bianciardi)

“Distonia“: avrebbe dovuto intitolarsi così una delle ultime opere di Luciano Bianciardi, richiamando quell’alterazione del tono, a causa di una condizione muscolare degenerativa, di cui forse lo scrittore soffriva.

E non è un caso che questo sia il nome scelto per la nuova collana di poesia di ExCogita (casa editrice fondata nel 1999 da Luciana Bianciardi, figlia dell’autore di La vita agra). Un omaggio allo scrittore e traduttore grossetano, ma anche un’allusione “a quel non scritto, non ancora messo a fuoco”.

A questo proposito la collana, si spiega nella presentazione “vorrebbe infatti avere come oggetto qualcosa che è davanti ai nostri occhi da tempo ma a cui non sappiamo dare una definizione”. Distonia vuole dunque “indagare lo spazio poroso tra le forme con cui fino a oggi abbiamo organizzato la lettura, registrando la complessità senza ridurla a schema – alterando, straniando, indagando ogni possibilità”.

Spazio a libri di poesia italiana inediti, traduzioni di poesia straniera e a riedizioni di libri fuori catalogo “importanti per un discorso distonico”.

Il comitato di lettura è diretto da Stella Poli ed è composto da Federica Albani, Marilina Ciaco, Massimiliano Cappello, Letizia Imola, Riccardo Innocenti, Federico Masci, Fabrizio Miliucci, Francesca Santucci e Marco Villa.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

Le prime due uscite sono Catedral Italiana di Myra Jara Toledo (autrice nata nel 1987 a Lima, in Perù), il 21 marzo, e Lunari di Giuliana Pala (nata a Oristano nel 1997), a fine maggio.

Catedral Italiana (tradotto da Letizia Imola) “procede per agnizioni nette, ma che, magari in anafora di strutture quasi identiche, sembrano potersi contraddire al verso successivo («I turn my fragility into power, I turn my fragility into / more fragility»)”.

L’autrice “tratteggia episodi o luoghi – spesso reinterpretati nel ricordo o trasfigurati nel sogno – e nello spazio tipografico di una riga bianca crea salti, dilatazioni che cambiano, sideralmente, piano al discorso”.

Quanto a Lunari, è presentato come “un album di ricordi futuri, un esperimento sul piacere di scrivere/ricordare, un gioco che si avvita nella curva infinita di uno specchio riflesso in un altro specchio”.