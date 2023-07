Nell’estate più movimentata degli ultimi anni per l’editoria libraria, è tempo di novità anche in casa Rizzoli, che annuncia la nomina di Federica Magro a Direttrice editoriale, dal primo settembre prossimo.

Magro riporterà a Massimo Turchetta, Direttore generale e Publisher della casa editrice.

“Sono grata per la fiducia a chi mi ha affidato questo incarico, i vertici del Gruppo Mondadori e Massimo Turchetta in particolare. E mi ritengo fortunata perché so che lavorerò con una squadra di professionisti che stimo molto. La Rizzoli è una grande casa editrice con una forte tradizione nel confronto sui grandi temi del suo tempo. Pubblichiamo libri in ogni ambito editoriale – dalla narrativa alla saggistica, dai classici alle graphic novel – e non abbiamo mai avuto timore di dar spazio alle idee e al sentire di mondi, fedi e orientamenti politici differenti. Pensiamo di poter incontrare nuove lettrici e nuovi lettori solo mantenendo uno sguardo libero sulla complessità e sulle contraddizioni del presente. Ecco l’ambizione che ho: tenere la Rizzoli al centro del dibattito, offrendo ai lettori gli strumenti e le storie per leggere la contemporaneità”, commenta Federica Magro.

Friulana, 54 anni, due figlie, dopo la laurea in Lettere alla Statale di Milano e un dottorato alla Sapienza di Roma in Filologia Romanza, Magro ha iniziato a occuparsi professionalmente di libri come traduttrice e lettrice per case editrici, agenzie letterarie e testate giornalistiche, attività alla quale ha affiancato la ricerca universitaria fino al 2001, anno in cui fa il suo ingresso nel Gruppo Mondadori come responsabile dei contenuti digitali per il Retail. Nel 2006 viene chiamata a lavorare agli Oscar.

Nel 2012 il suo arrivo nel Gruppo RCS come responsabile editoriale della BUR: qui, alla gestione di un catalogo di oltre 4000 titoli, unisce la creazione di nuove collane paperback original e lo scouting di autori di saggistica. Nel 2016, alla BUR si aggiungono altre responsabilità sul versante della front list: quella sulla Fabbri, sul romanzo storico e sulla narrativa YA di Rizzoli.