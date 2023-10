Editoria: Lydia Salerno nuova responsabile di BUR ed Etas

Dopo che a luglio la Rizzoli ha annunciato la nomina di Federica Magro a Direttrice editoriale, a prendere il suo posto alla BUR è stata ora chiamata Lydia Salerno, che assume la responsabilità di BUR ed Etas. Altra novità, dunque, per la Direzione Generale di Rizzoli, che fa capo a Massimo Turchetta.

“Ringrazio Massimo Turchetta e Federica Magro che mi hanno dato fiducia affidandomi questo incarico. Tutelare, valorizzare e rinnovare l’immenso patrimonio del catalogo BUR vuol dire preservare un eccezionale presidio della nostra cultura, adattandolo però alle sfide di un’epoca di polverizzazione della conoscenza, di incertezza delle fonti e di radicale cambiamento delle abitudini di lettura e approfondimento. Un compito che mi adopererò per portare avanti con entusiasmo, consapevole della responsabilità, per continuare a coltivare la vocazione originaria della BUR, nata nel 1949: rendere le grandi opere e, in generale, il sapere disponibili a tutti”, commenta in una nota Salerno.

Milanese, 56 anni, 3 figli, membro del Comitato di indirizzo del Corso di Laurea in Filosofia all’Università degli Studi di Milano, Lydia Salerno ha iniziato il suo percorso nel mondo editoriale nel 1991, come lettrice, redattrice e traduttrice, entrando in Mondadori nel 1993 come redattrice della Saggistica per poi assumere, nel 1998, il coordinamento della redazione della Varia. Dopo un passaggio in Sonzogno Editore (RCS Libri), dal 2009 è Senior Editor della Varia di Rizzoli, con un catalogo che spazia dalla divulgazione culturale e scientifica alle autobiografie, dallo sport alla musica, dai romanzi alla narrative non fiction.