Editoria: Mondadori acquisisce anche il 50% di DeA Planeta Libri S.r.l. (e Libromania S.r.l.)

Dopo De Agostini Scuola, non si ferma la campagna acquisti di Segrate, che sempre più punta sull’editoria libraria: “Con questa acquisizione il Gruppo Mondadori costituisce – in coerenza con la strategia più volte comunicata di crescente focalizzazione sul core business dei libri – una partnership con una casa editrice di grande storia, tradizione e know-how” – I dettagli sull’operazione, da 4,5 milioni di euro

Non si fermano le acquisizioni da parte di Segrate, che punta sempre più sull’editoria libraria; del resto, la voce era nell’aria, dopo la recente acquisizione di De Agostini Scuola: con una nota, “il Gruppo Mondadori informa di aver sottoscritto il contratto relativo all’acquisizione, da De Agostini Editore S.p.A., quale titolare dell’intero capitale sociale, di una partecipazione pari al 50% di DeA Planeta Libri S.r.l., che sarà ridenominata De Agostini Libri S.r.l., società attiva nel settore dei libri trade con un focus sui segmenti ragazzi e non-fiction”.

La struttura di corporate governance, si spiega nel comunicato, attribuisce al Gruppo Mondadori la facoltà di consolidare integralmente la società.

Altro dettaglio importante: il perimetro dell’operazione include Libromania S.r.l., società interamente posseduta da De Agostini Libri che opera nel segmento della promozione editoriale di editori terzi: gli accordi tra le parti prevedono opzioni put&call, esercitabili nel secondo semestre del 2022, che attribuiscono al Gruppo Mondadori la facoltà di acquisire il 100% della medesima Libromania.

Nel 2021 De Agostini Libri è attesa registrare, a livello consolidato, ricavi per circa 12,6 milioni di euro ed un EBITDA in sostanziale pareggio. Il controvalore massimo complessivo dell’operazione, tenuto conto della valorizzazione del 100% di Libromania, è stato definito in 4,5 milioni di euro.

“Con questa acquisizione il Gruppo Mondadori costituisce – in coerenza con la strategia più volte comunicata di crescente focalizzazione sul core business dei libri – una partnership con una casa editrice di grande storia, tradizione e know-how“, si spiega nella nota.

L’operazione, pur in sé non rilevante ai fini degli obblighi di notifica Antitrust, in conformità alla normativa di riferimento, è soggetta alle autorizzazioni dell’Autorità stante il coinvolgimento delle medesime parti (Gruppo Mondadori e De Agostini Editore) dell’operazione relativa a De Agostini Scuola.