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A Edizioni BD & J-POP Manga il marchio Toshokan

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di Redazione Il Libraio 01.09.2026

A un anno e mezzo dall’investimento di Kadokawa in Edizioni BD, il gruppo amplia il proprio catalogo acquisendo il marchio Toshokan (che manterrà identità e logo), con l’obiettivo di aumentare le voci provenienti dall’intero continente asiatico – I particolari

A un anno e mezzo dalla notizia dell’investimento di Kadokawa Corporation in Edizioni BD – una delle case editrici più rilevanti nel mercato dei manga in Italia – arriva un nuovo tassello nella strategia del gruppo: Edizioni BD & J-POP Manga, infatti, ha acquisito il marchio editoriale Toshokan.

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Toshokan, che in giapponese significa “biblioteca”, nasce come progetto rivolto non solo al Giappone ma all’intero continente asiatico, alla ricerca di opere e voci originali provenienti da Corea, Taiwan e Vietnam, oltre che dalla terra del Sol Levante. E a partire dal mese di settembre entrerà a far parte del gruppo mantenendo nome, logo e identità.

loghi edizioni bd jpop manga

Marco Schiavone, editore di Edizioni BD, motiva la scelta richiamando proprio il catalogo acquisito, “con una identità fresca e precisa e una sensibilità unica“, aggiungendo che l’operazione permetterà al gruppo di “vedere crescere la propria conoscenza delle diverse scuole di fumetto asiatiche.

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Dal lato opposto, Matteo Bono, responsabile comunicazione e marketing di Toshokan, sottolinea e ripercorre il progetto costruito in questi anni, “nato con l’ambizione di creare uno spazio dedicato a storie, autori e culture del fumetto asiatico che meritavano di essere conosciuti”. Mentre riguardo il futuro afferma che questo passaggio “rappresenta la possibilità di custodire questo percorso e, allo stesso tempo, di farlo crescere“.

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