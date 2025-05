Feltrinelli fa festa in edicola

Dal 10 al 16 maggio, per il 70esimo anniversario, la Feltrinelli omaggia l’iniziativa che nel 1960 propose nelle edicole milanesi Giangiacomo Feltrinelli con una serie di attività (e una festa) in un’edicola a piazzale Lavater, sempre a Milano. Nel frattempo, esce il volume “Storie con la F – 70 anni di Feltrinelli in 70 successi di narrativa”, e il Gruppo presenta i dati del bilancio: “I ricavi hanno raggiunto i 530 milioni di euro, in aumento del 3,9% sul 2023…” – I particolari

Il 17 maggio 1960 Giangiacomo Feltrinelli scriveva all’allora sindaco di Milano Virgilio Ferrari per chiedere disponibilità all’utilizzo del suolo pubblico per installare alcune edicole destinate alla vendita di libri tascabili. Un’iniziativa che aveva come scopo quello di “ottenere che larghi strati di potenziali lettori (soprattutto della classi medie e meno abbienti) si avvicinino al libro e quindi alla lettura”, si legge nel carteggio.

L’esito di questa lettera fu l’apertura di due padiglioni di vendita presso Porta Nuova e Largo Ticinese.

La collana Universale Economica 70

Settant’anni dopo, Feltrinelli, in occasione delle celebrazioni per l’anniversario della casa editrice, “rende omaggio a quella prima e corsara esperienza di promozione della lettura”, allestendo un’edicola a piazzale Lavater dove, dal 10 al 16 maggio, sarà possibile trovare in esclusiva tutti e 25 i titoli della collana Universale Economica 70 che, pubblicati in una nuova veste grafica che reinterpreta il design delle origini, comprendono i classici del passato, come Il dottor Zivago di Boris Pasternak, L’opera al nero di Marguerite Yourcenar e La banalità del male di Hannah Arendt, e i successi più recenti, tra cui Apeirogon di Colum McCann, Diario di Scuola di Daniel Pennac e Il mio anno di riposo e oblio di Ottessa Moshfegh.

Saranno inoltre disponibili gli oggetti di design ispirati alla collana celebrativa ed Effe, la nuova guida ai consigli di lettura di Feltrinelli Librerie e distribuita gratuitamente dal 10 maggio al 5 giugno in tutte le librerie della rete.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

Sabato 10 maggio una festa

E per celebrare questa temporanea apertura in città, sabato 10 maggio è in programma una festa a piazzale Lavater. A partire dalle 18.00, quando l’edicola aprirà ufficialmente al pubblico, a intrattenere lettori e lettrici, autori e autrici della casa editrice o semplici passanti, sarà l’aperitivo con le incursioni di jazz manouche della band Four On Six, la possibilità di giocare a ping pong presso le apposite postazioni in piazza e il reading corner allestito per l’occasione dove ci si potrà rilassare in compagnia di una buona lettura.

Il bilancio 2024 del Gruppo Feltrinelli

Il Gruppo Feltrinelli presenta anche i numeri relativi all’andamento della gestione al 31 dicembre 2024: in particolare, si legge nella nota, nel 2024, i ricavi del Gruppo hanno raggiunto i 530 milioni di euro, in aumento del 3,9% sul 2023, quando si erano attestati a 511 milioni. “Una crescita guidata dai tre Poli del Gruppo, con particolare riferimento ai risultati del Polo Canali e del Polo Contenuti, che hanno riportato performance superiori rispetto alla media del mercato”.

L’EBIT è positivo per 4,6 milioni di euro, “in significativo miglioramento” rispetto ai 2,1 milioni del 2023 (+119,05%), a conferma della crescente solidità del Gruppo. L’EBITDA recurring ha registrato una crescita del 6,2%, attestandosi a 28,1 milioni di euro, “a dimostrazione della redditività dell’attività caratteristica”. “Particolarmente rilevante è il risultato netto“, che torna positivo per 3,4 milioni di euro; nel 2023 era negativo per 1,3 milioni. Infine, la posizione finanziaria netta, passiva per 5 milioni di euro, “segna un miglioramento netto rispetto al dato 2023”, quando risultava negativa per 6,6 milioni, “a conferma della progressiva riduzione del debito e del complessivo rafforzamento della solidità patrimoniale”.

“I risultati 2024 confermano l’efficacia delle scelte strategiche inaugurate nel 2023 e consolidano un percorso di crescita trainato attivamente da tutti e tre i Poli operativi, libri, librerie e formazione. Dai successi editoriali, culminati con la vittoria di sei premi letterari in Italia e in Spagna, all’apertura di quattro nuove librerie, dalle ottime performance registrate dalle piattaforme di e-commerce alla costruzione dello sviluppo sinergico tra Feltrinelli Education e Scuola Holden: nel corso dell’anno il Gruppo ha mostrato un andamento migliore rispetto al mercato, nella prospettiva di una crescita di lungo termine, attenta alle sfide di una fase storica nella quale sentiamo la responsabilità di rendere ancora più solida ed energica la spinta di Feltrinelli per il futuro del libro in Italia e in Europa”, ha commentato l’Amministratrice Delegata Alessandra Carra.

Storie con la F

Sempre in occasione dell’anniversario, c’è un’altra novità: il Laboratorio di editoria dell’Università Cattolica propone il libro-antologia Storie con la F – 70 anni di Feltrinelli in 70 successi di narrativa (con un testo di Carlo Feltrinelli), un volume a cura di Roberto Cicala, Valentina Giusti e Martina Vodola, in uscita per EduCATT: nella presentazione si spiega che, dal Dottor Zivago al Gattopardo, da Cent’anni di solitudine a La mia Africa, da Pennac a Baricco, da Banana Yoshimoto a Isabel Allende, tra Erri De Luca, Stefano Benni, Michele Serra e tanti altri, i bestseller di narrativa nel catalogo di Feltrinelli creano un’idea di letteratura internazionale legata all’attualità, chiara fin dai primi libri usciti nel 1955. Il libro analizza i casi editoriali, con le copertine originali, le prime edizioni, la fortuna critica, le traduzioni, i premi e un’antologia di testi.