FLIB 2026: a Barcellona il festival di letteratura che unisce Spagna e Italia

Torna per la sua quinta edizione, dal 22 al 27 ottobre, il Festival di Letteratura Italiana a Barcellona: un’occasione per unire due culture, riflettere sull’attualità e mettere al centro il piacere per la lettura. In programma incontri, concerti, spettacoli e una mostra: ospite della serata inaugurale lo scrittore napoletano Domenico Starnone – I particolari
Torna a Barcellona il FLIB, il Festival di Letteratura Italiana, che giunge alla quinta edizione e si svolge dal 22 al 25 ottobre, con un corso di scrittura il 26 e il 27.
Tema di quest’anno è la domanda Perché leggere? e, infatti, “in una società affascinata e dominata dalla tecnologia, il festival rivendica la lettura come primo passo verso la libertà di scegliere”, sottolinea l’organizzazione nel comunicato.
Può interessarti anche
L’apertura di Domenico Starnone
La serata inaugurale è in programma giovedì 22 ottobre all’Espai Jove La Fontana ed è dedicata alla 26esima Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, promossa dal MAECI, dal titolo Lingua geniale: ideare, progettare, creare con l’italiano. Ospite d’eccezione è Domenico Starnone.
Può interessarti anche
Un dialogo tra Italia e Spagna
“Fedele alla sua vocazione di ponte culturale”, il FLIP mette in relazione voci italiane e spagnole. In programma (consultabile sul sito ufficiale): Chiara Faggiolani e Marina Garcés, sulla “forza trasformatrice delle storie”; Silvia Ziche e Raquel Riba Rossy, in dialogo sul fumetto; Silvia Semenzin ed Encarni Iglesias si confronteranno sul “patriarcato dell’algoritmo”; mentre Alessandro Robecchi e Victor Balcells parleranno del “mondo iperconnesso e alla deriva”. Ospiti della rassegna anche Dario Ferrari con Patricio Pron, Anna Mallamo e Silvana Vogt, Lilith Moscon, Anna Manso, Giovanna Ranaldi, Roger Olmos, Piero Salabè, Carlos Zanón, Nuria Mirabet e Fabio Pusterla.
Scopri il nostro canale Telegram
Ogni giorno dalla redazione de ilLibraio.it notizie, interviste, storie, approfondimenti e interventi d’autore per rimanere sempre aggiornati
Spazio anche alla musica e al teatro, con attività per bambine e bambini
In programma anche lo spettacolo in catalano Solitud a Stromboli, il concerto Balùmina di Ilaria Pilar Patassini e alcuni laboratori di plurilinguismo per adulti e famiglie. Tutte le attività pensate per i più piccoli sono segnalate come FLIB junior.
Presente, poi, la mostra Il mondo di Alessandro Baricco, prodotta dall’Istituto Italiano di Cultura di Barcellona, visitabile presso la Biblioteca Jaume Fuster.
Scopri le nostre Newsletter
Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it