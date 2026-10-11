Copertina FLIB Festival di Letteratura Italiana
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FLIB 2026: a Barcellona il festival di letteratura che unisce Spagna e Italia

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di Redazione Il Libraio 11.10.2026

Torna per la sua quinta edizione, dal 22 al 27 ottobre, il Festival di Letteratura Italiana a Barcellona: un’occasione per unire due culture, riflettere sull’attualità e mettere al centro il piacere per la lettura. In programma incontri, concerti, spettacoli e una mostra: ospite della serata inaugurale lo scrittore napoletano Domenico Starnone – I particolari

Torna a Barcellona il FLIB, il Festival di Letteratura Italiana, che giunge alla quinta edizione e si svolge dal 22 al 25 ottobre, con un corso di scrittura il 26 e il 27.

Tema di quest’anno è la domanda Perché leggere? e, infatti, “in una società affascinata e dominata dalla tecnologia, il festival rivendica la lettura come primo passo verso la libertà di scegliere”, sottolinea l’organizzazione nel comunicato.

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L’apertura di Domenico Starnone

La serata inaugurale è in programma giovedì 22 ottobre all’Espai Jove La Fontana ed è dedicata alla 26esima Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, promossa dal MAECI, dal titolo Lingua geniale: ideare, progettare, creare con l’italiano. Ospite d’eccezione è Domenico Starnone.

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Un dialogo tra Italia e Spagna

“Fedele alla sua vocazione di ponte culturale”, il FLIP mette in relazione voci italiane e spagnole. In programma (consultabile sul sito ufficiale): Chiara Faggiolani e Marina Garcés, sulla “forza trasformatrice delle storie”; Silvia Ziche e Raquel Riba Rossy, in dialogo sul fumetto; Silvia Semenzin ed Encarni Iglesias si confronteranno sul “patriarcato dell’algoritmo”; mentre Alessandro Robecchi e Victor Balcells parleranno del “mondo iperconnesso e alla deriva”. Ospiti della rassegna anche Dario Ferrari con Patricio Pron, Anna Mallamo e Silvana Vogt, Lilith Moscon, Anna Manso, Giovanna Ranaldi, Roger Olmos, Piero Salabè, Carlos Zanón, Nuria Mirabet e Fabio Pusterla.

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Spazio anche alla musica e al teatro, con attività per bambine e bambini

In programma anche lo spettacolo in catalano Solitud a Stromboli, il concerto Balùmina di Ilaria Pilar Patassini e alcuni laboratori di plurilinguismo per adulti e famiglie. Tutte le attività pensate per i più piccoli sono segnalate come FLIB junior.

Presente, poi, la mostra Il mondo di Alessandro Baricco, prodotta dall’Istituto Italiano di Cultura di Barcellona, visitabile presso la Biblioteca Jaume Fuster.

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