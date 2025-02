È nata la Fondazione BookCity Milano

BookCity Milano diventa Fondazione: si inaugura così un nuovo capitolo per l’evento culturale che da tredici edizioni, ogni novembre, “trasforma la città di Milano in un polo di scambio culturale celebrando il libro e la lettura con incontri, conferenze, concerti, workshop e molto altro su tutto il territorio urbano (e non solo)”.

Costituita dai partecipanti fondatori Fondazione Corriere della Sera, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, la Fondazione BookCity Milano sarà presieduta da Luca Formenton (in carica per il prossimo triennio), alla guida del Consiglio di Indirizzo composto da Ferruccio De Bortoli, Carlo Feltrinelli, Piergaetano Marchetti (con funzione anche di Garante) e Stefano Mauri.

La costituzione della Fondazione BookCity Milano “rappresenta l’evoluzione naturale di un percorso iniziato nel 2012 con il Comitato BookCity Milano e confluito poi nel 2016 nell’Associazione BookCity Milano”, si legge nella nota. Nel corso degli anni la manifestazione, promossa con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e AIE – Associazione Italiana Editori, “ha raggiunto un pubblico sempre più vasto e rafforzato il suo spirito partecipativo e diffuso con iniziative distribuite lungo tutto il corso dell’anno, creando una rete capace di mettere in connessione non solo le principali realtà dell’editoria, ma anche scuole, università, associazioni e istituzioni culturali, luoghi dell’accoglienza e del sociale, ed estendendosi anche alle città di Como, Cremona, Lodi, Monza e Pavia”.

In questa nuova veste, BookCity Milano si prepara alla sua quattordicesima edizione (10-16 novembre), che sarà presentata al pubblico mercoledì 26 marzo 2025 alle ore 11, a Milano a Palazzo Reale, in un incontro che svelerà il tema.

“La trasformazione in Fondazione rappresenta un passo significativo per il futuro di BookCity Milano” spiegano il Presidente Formenton e i membri del Consiglio di Indirizzo De Bortoli, Feltrinelli, Marchetti e Mauri. Non si tratta solo di un cambiamento formale: “in concreto, operare come Fondazione permetterà di lavorare con più stabilità e continuità, con una visione di lungo periodo, dialogando con una rete culturale sempre più ampia e connessa. Con il suo spirito partecipativo e diffuso, BookCity Milano si avvia così verso la sua quattordicesima edizione, consolidandosi come punto di riferimento culturale in una città che vanta una lunga e importante tradizione letteraria, anche grazie alle tante iniziative che nel corso dell’anno continuano a diffondere l’amore per la lettura”.