Fondazione Circolo dei lettori: Andrea Ganelli è il nuovo presidente

Novità in casa Circolo dei lettori, dopo che nelle scorse settimane è stata presentata la stagione 2026/2027, dedicata al tema Intelligenza Naturale. Ora, infatti, la Giunta della Regione Piemonte ha ufficializzato la nomina di Andrea Ganelli alla guida della fondazione culturale e in veste di presidente del Consiglio di Gestione.

Ricordiamo che il 13 agosto scorso proprio la Regione Piemonte – socio unico della Fondazione Circolo dei lettori – aveva pubblicato un avviso pubblico per la nomina di un nuovo presidente, che prende il posto di Giulio Biino.

Le parole di Giuseppe Culicchia, direttore della Fondazione

“La Fondazione Circolo dei lettori ringrazia di cuore Giulio Biino per la passione e la competenza con cui ha ricoperto l’incarico di Presidente nel corso degli ultimi otto anni e dà il benvenuto ad Andrea Ganelli, con cui inizieremo presto a confrontarci sui tanti progetti che ci attendono qui a Torino come nel resto del Piemonte: il nostro è in realtà un lungo festival che non ha eguali, visto che dura undici mesi l’anno (anzi dodici, visto il successo riscontrato lo scorso agosto a Stresa sul Lago Maggiore) e non vediamo l’ora di condividere idee e iniziative con il nostro nuovo Presidente”, afferma il direttore della Fondazione, lo scrittore Giuseppe Culicchia.

Chi è Andrea Ganelli

Nato a Piacenza il 30 gennaio del 1971, Ganelli è laureato in Giurisprudenza e notaio dal 2002. È fondatore di Leading Law, “prima realtà professionale in Italia che unisce notai ed avvocati”, ed è membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, membro del consiglio di amministrazione dell’Associazione “Area ONLUS”, membro del comitato promotore per la costituzione della Borsa a impatto sociale e console onorario del Myanmar per il Nord Ovest Italia (Piemonte, Lombardia e Liguria).