Circolo dei lettori di Torino
Editoria

Fondazione Circolo dei lettori: Andrea Ganelli è il nuovo presidente

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di Redazione Il Libraio 05.10.2026

La Giunta della Regione Piemonte ha nominato il notaio Andrea Ganelli nuovo presidente della Fondazione Circolo dei lettori di Torino (al posto di Giulio Biino) – I particolari

Novità in casa Circolo dei lettori, dopo che nelle scorse settimane è stata presentata la stagione 2026/2027, dedicata al tema Intelligenza Naturale. Ora, infatti, la Giunta della Regione Piemonte ha ufficializzato la nomina di Andrea Ganelli alla guida della fondazione culturale e in veste di presidente del Consiglio di Gestione.

Ricordiamo che il 13 agosto scorso proprio la Regione Piemonte – socio unico della Fondazione Circolo dei lettori – aveva pubblicato un avviso pubblico per la nomina di un nuovo presidente, che prende il posto di Giulio Biino.

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Le parole di Giuseppe Culicchia, direttore della Fondazione

“La Fondazione Circolo dei lettori ringrazia di cuore Giulio Biino per la passione e la competenza con cui ha ricoperto l’incarico di Presidente nel corso degli ultimi otto anni e dà il benvenuto ad Andrea Ganelli, con cui inizieremo presto a confrontarci sui tanti progetti che ci attendono qui a Torino come nel resto del Piemonte: il nostro è in realtà un lungo festival che non ha eguali, visto che dura undici mesi l’anno (anzi dodici, visto il successo riscontrato lo scorso agosto a Stresa sul Lago Maggiore) e non vediamo l’ora di condividere idee e iniziative con il nostro nuovo Presidente”, afferma il direttore della Fondazione, lo scrittore Giuseppe Culicchia.

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Chi è Andrea Ganelli

Andrea Ganelli

Andrea Ganelli, foto gentilmente concessa dalla Fondazione Circolo dei lettori

Nato a Piacenza il 30 gennaio del 1971, Ganelli è laureato in Giurisprudenza e notaio dal 2002. È fondatore di Leading Law, “prima realtà professionale in Italia che unisce notai ed avvocati”, ed è membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, membro del consiglio di amministrazione dell’Associazione “Area ONLUS”, membro del comitato promotore per la costituzione della Borsa a impatto sociale e console onorario del Myanmar per il Nord Ovest Italia (Piemonte, Lombardia e Liguria).

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