Fondazione Circolo dei Lettori: il nuovo direttore è Giuseppe Culicchia

Dopo settimane di voci, un bando pubblico, inevitabili polemiche e il rischio di ricorsi (come ha raccontato La Stampa), il consiglio di gestione della Fondazione Circolo dei Lettori – composto da Giulio Biino, Elena d’Ambrogio Navone e Massimo Pedrana, ha nominato il nuovo direttore, che prenderà il posto di Elena Loewenthal. Il nuovo direttore del Circolo (fondato nel 2006) è lo scrittore torinese Giuseppe Culicchia, già curatore del Festival Radici.

Come ha scritto l’Ansa, gli altri nomi di una lista non confermata, oltre al favorito della vigilia Culicchia, erano la stessa direttrice uscente Loewenthal, l’ex direttore del Museo del Cinema Domenico De Gaetano, lo scrittore Domenico Baccalario e Mauro Baronchelli, manager culturale a Palazzo Grassi a Venezia.

Culicchia è dunque il nuovo direttore della Fondazione Circolo dei lettori. Come si legge nella nota, Culicchia guiderà la direzione culturale e operativa della Fondazione, del Circolo dei lettori nelle sue sedi di Torino, Novara e Verbania con il Circolo della musica a Rivoli per il triennio 2025-2028.

“Il profilo di Giuseppe Culicchia è risultato il più adatto a dirigere il lavoro della Fondazione Circolo dei lettori, per proseguire e innovare un’istituzione centrale in Italia per produzione culturale, di pensiero e promozione del libro” Il Consiglio di gestione della Fondazione ha nominato Culicchia a seguito dell’avviso di selezione pubblicato il 2 febbraio scorso, al quale hanno risposto 40 professionisti ai vertici della cultura, del mondo editoriale e del libro in Italia. “Le candidature e i progetti sono stati oggetto di valutazione da una apposita commissione che ha selezionato i cinque migliori profili, i quali hanno presentato ieri il loro progetto di sviluppo della Fondazione davanti al Consiglio, che ha nominato Giuseppe Culicchia, informando la Regione Piemonte, socio unico della Fondazione Circolo dei lettori”.

“È per me un grande onore essere chiamato alla direzione della Fondazione Circolo dei lettori – e delle lettrici! – di Torino: la città che amo, la città di La donna della domenica e dell’Einaudi, della Utet e della Paravia, della Edt e del Salone Internazionale del Libro… e sì, di Torino è casa mia, nostra, di tutte e tutti voi che amate la lettura, e che avete eletto il Circolo a luogo del cuore. Desidero dunque ringraziare il Presidente Giulio Biino e i consiglieri Elena D’Ambrogio Navone e Massimo Pedrana per la fiducia riposta nei miei confronti: da parte mia mi impegnerò al massimo per proseguire l’ottimo lavoro svolto da chi mi ha preceduto in questi primi diciotto anni, a cominciare dalla fondatrice Antonella Parigi. Ringrazio altresì l’Assessore alla Cultura della Regione Piemonte, Marina Chiarelli, e il Presidente Alberto Cirio: sarà mio dovere avere cura di questa preziosa istituzione, nelle sue sedi di Torino, Novara e Verbania, senza dimenticare il Circolo della musica di Rivoli. Lasciatemi ringraziare anche Elena Loewenthal, sotto la cui direzione ho potuto realizzare le prime due edizione del festival Radici, e con lei Maurizia Rebola e il nostro caro Luca Beatrice. Ma devo sincera e profonda gratitudine anche a tutte le ragazze e i ragazzi con cui al Circolo ho avuto la fortuna di lavorare a tante iniziative nel corso di questi anni: so di poter contare su persone motivate, capaci, che con la loro passione, la loro abnegazione, la loro professionalità hanno reso questo luogo ciò che è: un punto di riferimento e d’incontro, di dialogo e di confronto, capace di coagulare l’interesse di chi ama i libri e di guadagnarsi l’apprezzamento del mondo dell’editoria e di tantissimi autori italiani e internazionali”, sottolinea Culicchia (che ha tradotto alcuni tra i maggiori autori in lingua inglese, da Mark Twain a Francis Scott Fitzgerald e Bret Easton Ellis). Lo stesso neo direttore aggiunge: “In passato ho lavorato a quindici diverse edizioni del Salone Internazionale del Libro, ricoprendo vari ruoli: a cominciare, nel 1988, anno in cui prese il via la manifestazione, da quello di addetto alla reception. Non me lo sono dimenticato. La prima cosa che farò sarà ascoltare quanto avranno da dirmi coloro che ogni giorno contribuiscono con il loro impegno a fare del Circolo una realtà che nel resto d’Italia non ha eguali, anche grazie al contributo dei curatori dei festival nati in via Bogino: Armando Buonaiuto per Torino Spiritualità, Marco Belpoliti per Scarabocchi a Novara, Ugo Cardinale per il Festival del Classico, il cui presidente onorario è Luciano Canfora. Sarò felice di lavorare con tutti loro. E a questo punto non vedo l’ora di iniziare”.

La nota si conclude così: “La Fondazione Circolo dei lettori ringrazia Elena Loewenthal per il lavoro svolto alla direzione, nel quinquennio 2020-2025. Loewenthal ha condotto l’ardua sfida di guidare un luogo culturale oltre il lockdown e le restrizioni della pandemia“.