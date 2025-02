Quella 2025 per Fondazione Feltrinelli è la “stagione delle scelte”

“È il momento di agire”: nell’anno del 70esimo anniversario della casa editrice, la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli inaugura il palinsesto di appuntamenti della stagione 2025 citando il Presidente della Repubblica Mattarella. “La stagione delle scelte” (a 80 anni dalla Liberazione e in un momento storico “decisivo per il mantenimento delle nostre libertà fondamentali”) si occuperà di lavoro, resistenza, comunità, diritti, satira, informazione libera e nuove economie. Spazio a una nuova collana di saggi (Idee), a una nuova app, e a festiva, podcast, mostre e altre iniziative – I particolari

“È il momento di agire: ricordando le lezioni della storia e avendo a mente il fatto che l’ordine internazionale non è statico (…) Bisogna scegliere: essere protetti o essere protagonisti (…) Servono idee nuove e non l’applicazione di vecchi modelli a nuovi interessi di pochi”. Così Sergio Mattarella lo scorso 5 febbraio a Marsiglia.

Nell’anno del 70esimo anniversario della casa editrice, la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli inaugura il palinsesto di appuntamenti della stagione 2025 citando il Presidente della Repubblica.

Come si legge nella presentazione della nuova annata, inoltre, “essere liberi vuol dire decidere da che parte stare, avere un atteggiamento attivo. Per questo Fondazione Giangiacomo Feltrinelli propone La stagione delle scelte: perché, a 80 anni dalla Liberazione e in un momento storico decisivo per il mantenimento delle nostre libertà fondamentali, la ricerca, la terza missione dell’università e la produzione culturale si alleino per vincere la sfida con l’inerzia comoda e anestetizzante e offrano invece alle cittadine e ai cittadini un luogo nel quale incontrarsi e un’offerta di contenuti sulle grandi sfide del presente in forma di eventi pubblici, festival, laboratori, produzioni editoriali, progetti di ricerca internazionali“. E ancora: “mettersi in gioco è faticoso, la democrazia è faticosa, sta a noi tutte e tutti tutelarla. Pensiamo sia necessario ricostruire un vocabolario democratico: senza le parole non esiste un linguaggio condiviso, non esiste azione”. Le parole al centro di Stagione delle scelte sono: “lavoro, resistenza, comunità, diritti, satira, informazione libera, nuove economie“.

All’inaugurazione della nuova stagione, a Milano, sono intervenuti Carlo Feltrinelli, Presidente Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia, Giuseppe Sala, Sindaco di Milano e Marina Brambilla, Rettrice dell’Università degli Studi di Milano. Spazio inoltre alla lettura di un messaggio di Alessandro Giuli, Ministro della Cultura.

Il Direttore della Fondazione, Massimiliano Tarantino, ha raccontato il palinsesto di attività 2025, alla presenza in sala dei curatori di alcuni dei principali progetti dell’anno: Gabriele Pedullà, Riccardo Staglianò, Giorgia Serughetti, Ada Colau, Emanuele Felice, Beppe Cottafavi, Riccardo Luna, Lorenzo Conti, Giovanni Boccia Artieri e Sofia Pasotto.

Gli ospiti e gli appuntamenti nel corso dell’anno

Tra i protagonisti della stagione, Gad Lerner, Giorgio Van Straten, Paola Caridi, Lea Ypi, Luigi Ferrajoli, Kohei Saito, Gael Giraud, Thomas Piketty, Michael Sandel, Beatriz Calzada Olveira, Vincent Puig, Teho Teardo, Stefano Rapone, Lorenzo Luperini, Benedetta Tobagi, Sandro Portelli, Massimo Polidoro, Gilles Gressani, Massimiliano Panarari e molte altre e altri…

Tra gli appuntamenti in arrivo, segnaliamo (dal 25 al 27 marzo) la Civic Fest, con tre giorni di incontri, laboratori, dibattiti e formazione per ragazzi, insegnanti e genitori.

Il 31 marzo, poi, la cerimonia di premiazione della terza edizione Premio Inge Feltrinelli.

E ancora, dall’11 al 13 aprile il festival I giorni della resistenza, a cura di Gabriele Pedullà: a 80 anni dalla Liberazione italiana e dalla liberazione dai fascismi in Europa, un festival che “sarà un viaggio attraverso le resistenze europee e le letterature che le hanno raccontate”.

A giugno spazio alla settima edizione di Jobless Society Forum – Umano, digitale, locale, a cura di Riccardo Staglianò.

Sempre a giugno, dal 13 al 15, il Festival della Satira a cura di Beppe Cottafavi, e nella prima metà di luglio spazio al Festival di danza Contromosse.

In autunno, il 24 e 25 ottobre, il Festival dell’economia critica – Capitalismo di Stato/ Stato del capitalismo, a cura di Emanuele Felice. E poi ancora altri appuntamenti a novembre e dicembre.

Idee, una nuova collana di libri

Tra le novità, la nascita di Idee, una una nuova collana editoriale di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e Feltrinelli Editore, che “ha l’ambizione di offrire ai lettori strumenti per orientarsi nei grandi temi del nostro tempo”.

I primi titoli? Thomas Piketty e Michael Sandel dialogano in Uguaglianza, un saggio che intreccia economia e filosofia per analizzare le radici delle disuguaglianze. Lea Ypi esplora in Immigrazione, cittadinanza e capitale le sfide della globalizzazione attraverso il prisma dei diritti, delle frontiere e delle opportunità.

Dalla newsletter Pubblico a una nuova app

Prosegue la newsletter settimanale Pubblico. Non solo: in arrivo anche un’app della Fondazione, che “permette di personalizzare la fruizione di contenuti scegliendo tra diversi temi e tra articoli, saggi, interviste e podcast”; non mancheranno, nel corso dell’anno, mostre, podcast, pubblicazioni e progetti sul territorio.