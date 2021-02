Il Forum del Libro per immaginare il futuro dell’editoria (che ha resistito alla pandemia)

Come ha reagito alla pandemia il mondo del libro? I dettagli sull’incontro online promosso dal Forum del Libro in programma venerdì 5 febbraio alle ore 18, che vede protagonisti editori, librai, bibliotecari e operatori del settore

A fine aprile 2020, alla riapertura delle librerie dopo il lockdown, le previsioni per le vendite dei libri in Italia erano buie. E invece, come hanno raccontato i dati contenuti nell’analisi di mercato realizzata dall’Ufficio studi dell’Associazione Italiana Editori in collaborazione con Nielsen, presentati nei giorni scorsi nel corso del Seminario di Perfezionamento della Scuola per Librai Umberto ed Elisabetta Mauri, l’anno si è chiuso in lieve crescita rispetto al 2019.

Come ha reagito alla crisi il mondo del libro? Quali strategie hanno attivato gli editori? Quali iniziative hanno preso librai e bibliotecari per ridurre l’impatto della pandemia? Quali provvedimenti del governo hanno effettivamente aiutato gli operatori? Quali esiti ha dato lo spostamento sul web di presentazioni e festival? Come si presenta il 2021? E soprattutto, cosa si può fare di più? Queste sono alcune delle domande che il Forum del Libro si è posto e che rilancia a editori, librai, bibliotecari e operatori del settore, nell’incontro online in diretta venerdì 5 febbraio alle ore 18 sul sito del Forum del libro e sui suoi principali canali social. L’appuntamento sarà un’occasione per analizzare le dinamiche che hanno interessato il mondo del libro e della lettura nel corso dell’anno appena trascorso. Sarà moderato da Maurizio Caminito, presidente del Forum del Libro, e dalla giornalista Maria Teresa Carbone e si aprirà con un intervento di Gino Roncaglia, che da anni si occupa dell’ecosistema digitale, e di Giovanni Solimine, Presidente del Premio Strega e uno dei maggiori esperti italiani della lettura. Seguiranno i contributi di numerosi e qualificati operatori del mondo del libro, tra editori, librai e addetti ai lavori.

Fotografia header: Getty Images