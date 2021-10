Gli editori: “Chiediamo al Parlamento e al Governo di intervenire sui costi della carta”

L’Associazione Italiana Editori e l’Associazione Librai Italiani accolgono positivamente la legge di Bilancio presentata dal Governo (“importante la conferma del finanziamento da 30 milioni alle biblioteche per gli acquisti nelle librerie e la conferma della 18App”), ma si dicono preoccupati per la grande crescita dei prezzi della carta e per la disponibilità delle forniture – I dettagli

“Come Associazione Italiana Editori siamo soddisfatti che nella legge di Bilancio presentata dal Governo sia stata riconosciuta l’importanza dell’industria culturale e dell’editoria in particolare per lo sviluppo economico e sociale del Paese”, ha dichiarato il presidente di AIE Ricardo Franco Levi.

“In particolare è per noi importante la conferma del finanziamento da 30 milioni alle biblioteche per gli acquisti nelle librerie e la conferma della 18App, la dote di 500 euro per gli acquisti culturali riconosciuta a tutti i neodiciottenni. Tale dote, a partire dal 2022, diventa una misura strutturale che si rinnova automaticamente anno dopo anno”.

“Oggi la domanda di libri – conclude Levi nella nota dell’associaizone –vive una fase di forte espansione. Non possiamo tacere, tuttavia, il rischio che questa opportunità possa non essere colta appieno dall’industria editoriale a causa della grande crescita dei prezzi della carta e della disponibilità delle forniture: per questo chiediamo al Parlamento al Governo di considerare la possibilità di ripristinare il credito d’imposta per l’acquisto di carta per la produzione di libri”.

LA POSIZIONE DEI LIBRAI

“Ottimi segnali nella legge di bilancio dal ministro Franceschini per le librerie: conferma e stabilizzazione di 18App, conferma per il 2022 e il 2023 del fondo biblioteche e incremento nei due anni di 10 milioni per il tax credit librerie. Tutte queste misure, unite ai provvedimenti già assunti nei mesi scorsi e a quelli ai quali stiamo lavorando, rappresentano la conferma che per il Ministro le librerie sono parte del più ampio progetto culturale per il Paese”: così Paolo Ambrosini, presidente dell’Associazione Librai Italiani aderente a Confcommercio.