Ilaria Prada vince “Scrittori si diventa”, concorso promosso da Salani

La vincitrice del concorso Scrittori si diventa, promosso dalla casa editrice Salani, che ha festeggiato a Lucca Comics i suoi 160 anni con una mostra, è Ilaria Prada, autrice de La boutique dei ricordi.

Scrittori si diventa è infatti l’iniziativa promossa da Adriano Salani Editore in occasione del 160° anniversario della casa editrice “volta a individuare nuove e brillanti voci della narrativa per ragazzi“. Il concorso era rivolto ad aspiranti autori maggiorenni con un’opera in lingua italiana, libera da vincoli contrattuali, completa, inedita e autoconclusiva. La fase di candidatura è terminata il 30 maggio 2022. Le opere in gara sono state valutate in forma anonima da una commissione di lettori esperti e i cinque finalisti sono stati letti ed esaminati dalla giuria (presieduta da Nicola Gardini, Presidente di Adriano Salani Editore, e composta da Pierdomenico Baccalario, Martina Forti, Silvana Gandolfi, Vivian Lamarque, Fabian Negrin, Elena Pasoli, Federico Taddia e Emanuele Vietina) che ha scelto il manoscritto vincitore.

Ed ecco la motivazione della giuria, che ha scelto La Boutique dei Ricordi di Ilaria Prada: “La boutique dei ricordi colpisce per l’originalità del tema, semplice, ma capace di stimolare la fantasia e la partecipazione affettiva dei lettori: che i ricordi di uno possano vendersi ad altri i quali, per qualunque ragione, non abbiano avuto la capacità di costruirne per sé. Interessa, inoltre, per una notevole capacità di intrecciare armoniosamente vari modi narrativi: il romanzo di formazione; il giallo; il fantastico; la dimensione realistica. Apprezzabili sono anche la caratterizzazione dei personaggi femminili e la progressione con cui si costruiscono le amicizie tra la protagonista Sofia e le altre ragazze. Nel complesso La boutique dei ricordi è un suggestivo romanzo d’esordio che promette di affascinare un vasto pubblico di giovani lettori“.

Alla vincitrice Ilaria Prada è stato consegnato il “Luigi d’oro”, una moneta disegnata da Fabian Negrin e assegnata in onore di Luigi Spagnol (da un’idea di Pierdomenico Baccalario, fondatore di Book on a Tree), storico editore di Salani, nell’edizione 2022 di Lucca Comics & Games e alla presenza di David Almond, autore simbolo internazionale della narrativa per ragazzi.

“Nonostante tutti i denigratori delle nuove generazioni, anche nella scrittura, e in quella per ragazzi in particolare, i giovani italiani dimostrano di aver innalzato il livello del nostro Paese. Il libro che ha vinto poi ha una cifra di creatività degna del grande catalogo Salani, sviluppa un’idea originale e molto attuale che sposa il piano della realtà con quello della fantasia”, dichiara Mariagrazia Mazzitelli, Direttrice Editoriale di Salani.

Il romanzo vincitore di Scrittori si diventa sarà pubblicato in formato cartaceo e ebook da Salani.

Quanto a Ilaria Prada, è laureata in lingue e letterature straniere e ha vissuto e lavorato in molti Paesi stranieri (Polonia, Bielorussia, Slovenia, Svizzera, Germania). Dai Paesi dell’Est Europa ha realizzato numerosi reportage pubblicati su testate femminili e per l’infanzia. Ha inoltre pubblicato un libro per adulti dal titolo La crudeltà delle vittime. Ora è al suo esordio nella narrativa ragazzi.

L’autrice, ricevendo il premio, ha spiegato con emozione che chiunque si appassioni a questa letteratura, sa che la Salani è “la Ferrari del libro per ragazzi”.