“Io mi oppongo”: nasce il Premio Bianciardi

Nella ricorrenza del centenario della nascita di Luciano Bianciardi, la Fondazione Bianciardi e Giangiacomo Feltrinelli Editore annunciano l’istituzione del Premio letterario Bianciardi. Per il 2022 è stato scelto come titolo e come tema “Io mi oppongo”. In palio 5mila euro – I particolari e gli appuntamenti