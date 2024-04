Una “nuova casa” italiana per il premio Nobel Kawabata Yasunari

Come informa una nota di Segrate, il premio Nobel giapponese Kawabata Yasunari trova una nuova casa negli Oscar Mondadori, editore scelto dall’agenzia Wylie come riferimento per le pubblicazioni in italiano. Sì, parliamo dello stesso celebre agente americano che nelle scorse settimane ha venduto il catalogo delle opere di Philip Roth (finora pubblicato da Einaudi, Gruppo Mondadori) ad Adelphi…

Negli Oscar Moderni è stata per l’occasione messa a punto una uniform edition “che valorizza toni e temi delle sue opere”. Sempre più vasto, infatti, è il pubblico dei lettori che si rivolgono al mondo letterario giapponese, ma anche al gusto estetico dell’Estremo Oriente, spiegano dalla casa editrice.

Le illustrazioni di copertina sono scelte di volta in volta tra le opere di artisti giapponesi contemporanei come Ryo Takemasa, Kaori Someya, Miki Katoh, Masao Ido; sul dorso dei volumi il nome dell’autore è scritto anche in ideogrammi e sulla fascetta compare il sigillo del suo nome (il sigillo in ceralacca rossa è un elemento tipico del mondo giapponese). Alzando poi la fascetta, l’illustrazione campeggia a tutta pagina e rivela particolari sorprendenti.

Ciascun volume è accompagnato da una postfazione originale di voci giapponesi e voci italiane, di critici oppure di scrittori, del recente passato o contemporanei. Ogni volume è inoltre arricchito da una cronologia della vita di Kawabata (a cura di Asuka Ozumi) e da uno specifico glossario.

I TITOLI

Con La casa delle belle addormentate l’edizione Oscar si rifà all’edizione Shinchosa del 1967, e contiene anche i racconti Il braccio e La bellezza sfiorisce presto. La postfazione è di Mishima Yukio, con le traduzioni di Mario Teti e Ornella Civardi.

La danzatrice di Izu nell’edizione Oscar si rifà all’edizione Shinchosa del 1950, Oltre al racconto eponimo, ne contiene anche altri tre: Uccelli e altri animali, Locanda termale, Lirica. La postfazione di Mishima Yukio; le traduzioni di Antonietta Pastore, Lydia Origlia, Maria Teresa Orsi e Mario Teti.

Infine è stato annunciato Il lago, con la postfazione di Kakuta Mitsuyo e la traduzione di Lydia Origlia.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

In autunno ancora negli Oscar Moderni Prima neve sul Fuji, postfazione e traduzione di Giorgio Amitrano, Il paese delle nevi, traduzione e postfazione di Giorgio Amitrano e Bellezza e tristezza, traduzione di Atsuko Ricca Suga, postfazione di Mishima Yukio.

Fotografia header: I libri di Kawabata Yasunari per gli Oscar Mondadori