Una “doppia casa” per Kent Haruf: al via la pubblicazione in tascabile per gli Oscar Mondadori

Arriva in libreria la “Trilogia della pianura” di Kent Haruf nelle nuove edizioni Oscar Mondadori. Grazie all’accordo con NN Editore, che manterrà le sue edizioni originali, saranno disponibili i tre volumi – “Canto della pianura”, “Crepuscolo” e “Benedizione” – nella collana Oscar Moderni e a seguire – il 7 maggio, in Oscar Cult – il bestseller “Le nostre anime di notte” – I dettagli

Gli Oscar Mondadori – diretti da Luigi Belmonte – hanno stretto un accordo con il marchio indipendente NN Editore – fondato e diretto da Eugenia Dubini – per la pubblicazione in paperback dell’opera di Kent Haruf, “nell’ambito di una più ampia politica editoriale tesa a riproporre in edizione economica importanti titoli di marchi indipendenti“.

Ora in libreria, dunque, la Trilogia della pianura di Haruf nelle nuove edizioni Oscar (nella traduzione di Fabio Cremonesi). Grazie all’accordo con NN Editore, che manterrà le sue edizioni originali, saranno disponibili i tre volumi – Canto della pianura, Crepuscolo e Benedizione – nella collana Oscar Moderni e a seguire – il 7 maggio, in Oscar Cult – il bestseller Le nostre anime di notte.

“Ho seguito con ammirazione l’intelligente lavoro di riscoperta e lancio dell’opera di Kent Haruf condotto da NN Editore, e il successo che ha ottenuto. E sognavo – dichiara Elisabetta Risari, Editor Oscar – di poter un giorno inserire i suoi romanzi, di profonda umanità e sobria scrittura, in quell’ampio e variegatissimo panorama di classici moderni e contemporanei che è il catalogo degli Oscar Moderni. Un risultato che oggi festeggiamo insieme a NN e che ci auguriamo di replicare in futuro”.

“Kent Haruf ha segnato la nascita della casa editrice NN, e da dieci anni conquista il cuore dei lettori italiani. Da oggi – afferma Dubini – Haruf avrà una doppia casa: le nostre edizioni saranno affiancate da quelle dei tascabili Oscar, e questa collaborazione – rinforzata dalla presenza del marchio NN in copertina – mi rende felice e fiera: per l’autore, prima di tutto, che entra a pieno titolo nei classici contemporanei; e per i lettori dei paperback, che incontreranno Haruf in questa collana d’eccellenza”.

Paragonato a Faulkner ed Hemingway, suoi costanti punti di riferimento, Kent Haruf condivide con un altro grande scrittore americano, Raymond Carver, il rifiuto di qualunque affettazione stilistica e la pulizia dei dialoghi.

Usciti per NN tra il 2015 e il 2016, Canto della pianura, Crepuscolo e Benedizione hanno raccolto un pubblico affezionato e fedele, e da ora più lettori potranno farsi un giro nella contea di Holt, sorridere a Addie Moore o incontrare gli indimenticabili fratelli McPheron.