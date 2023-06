“La Lettura Intorno – BookCity tutto l’anno”: ecco il nuovo progetto di promozione della lettura nei quartieri di Milano 

Sabato 10 giugno alle 11 presso la Biblioteca Sormani verrà presentato La Lettura Intorno – BookCity tutto l’anno, il nuovo progetto di promozione della lettura nei quartieri milanesi, ideato da BookCity Milano con Fondazione Cariplo; l’incontro di presentazione inaugura ufficialmente l’iniziativa e apre un weekend di letture ad alta voce, incontri e presentazioni in tutti i nove Municipi della città.

Il progetto raccoglie l’eredità del precedente programma La Lettura Intorno e lo amplia su scala cittadina, mettendo in campo, nei diversi quartieri, “attività partecipative mirate alla diffusione del libro per contrastare i fenomeni di abbandono delle abitudini di lettura, soprattutto tra i giovani“.

Come si spiega nella presentazione, l’iniziativa si articola secondo due principali linee d’azione: Letture di prossimità, per portare incontri, letture e presentazioni nei nove municipi milanesi, attraverso l’istituzione di presidi fisici sul territorio, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario di Milano; e Letture di crescita, che prevede l’organizzazione di iniziative di promozione del libro nelle scuole, in collaborazione con i docenti, a partire dal prossimo anno scolastico.

Ospite dell’incontro sarà lo scrittore Marco Balzano, che proporrà una riflessione sul valore della lettura tra giovani e giovanissimi e l’importanza dei libri nei processi educativi e di crescita.

Interverranno anche i referenti di BookCity Milano e Fondazione Cariplo a presentare il progetto, insieme al Comune di Milano; l’incontro sarà anche l’occasione per presentare i diversi presidi fisici individuati nei nove municipi, al fine di garantire un’offerta ramificata e diversificata su tutti i territori.

Il primo weekend di La Lettura Intorno – BookCity tutto l’anno prevede letture ad alta voce tratte da brani scelti appositamente da Balzano, in tutti i nuovi presidi cittadini, nel pomeriggio di sabato 10 giugno a partire dalle 16.30: nel giardino della Biblioteca Sormani, nel giardino della Biblioteca Oglio, nel giardino della Biblioteca di Baggio e nella Libreria Popolare di via Tadino, a cura dei lettori volontari del Patto di Milano per la lettura – Area Biblioteche del Comune di Milano. Nel giardino di mosso, alla Centrale dell’Acqua e nel giardino del Teatro Bruno Munari a cura dei lettori attori del Menù della Poesia; alla Grande Fabbrica delle Parole a cura di un Lettore della Grande Fabbrica delle Parole; da Pacta . dei Teatri a cura di un lettore attore di Pacta . dei Teatri.

La due giorni prevede anche due incontri rivolti ai bambini nella nuova biblioteca condominiale LeggerMente, in via Capraro 1: sabato alle 10 l’incontro Metodo Caviardage: scopri la poesia che è in te, a cura di Elena Mazzariello alla scoperta della poesia a partire dalla lettura condivisa di un albo illustrato, pensato per giovani lettori e lettrici dai dieci anni in su; domenica alle 10.00 l’evento Kamishibai, una lettura con teatrino e attività di laboratorio manuale, per bambini e bambine tra i cinque e i dieci anni.

Domenica 11 giugno il weekend prosegue con L’estate… con un libro in mano, la festa delle LIM – Librerie Indipendenti di Milano, che festeggeranno il loro decimo anniversario alla Biblioteca Chiesa Rossa, in via San Domenico Savio 3, riunendosi nella libreria all’aperto più grande della città e offrendo una giornata di dialoghi, laboratori, letture e musica.

La due giorni si concluderà domenica alle 18.30 Parco di Cascina Merlata – UpTown con il terzo incontro del ciclo Parole in giardino, un’iniziativa di BookCity Milano in collaborazione con il magazine Gardenia, ideata per portare libri e letture ad alta voce in alcuni dei giardini e dei parchi più belli di Milano: intervento dell’architetto Valeria Lorenzelli, district manager di UpTown, che racconterà la storia del parco, e un dialogo tra la Direttrice di Gardenia Emanuela Rosa-Clot e la scrittrice Rosa Teruzzi, autrice del libro Il valzer dei traditori. A seguire sono previste alcune letture ad alta voce di brani scelti tratti dal libro, a cura dei lettori volontari del Patto di Milano per la lettura – Area Biblioteche del Comune di Milano. L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria, dal 5 giugno su bookcitymilano.it.