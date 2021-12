Dal 10 al 12 dicembre si svolgerà la XIX edizione delle Giornate della traduzione letteraria, un’edizione che si aprirà venerdì 10 in presenza a Rimini con le plenarie davanti a un pubblico ridotto a causa delle misure di sicurezza per la pandemia, e in streaming, e proseguirà sabato 11 e domenica 12 unicamente online, su Zoom, con tutti i seminari. Professionisti dell’editoria, scrittori, studiosi e naturalmente traduttori si alterneranno in seminari e dibattiti per analizzare tematiche e orizzonti di un mestiere che, come scrive Susan Sontag, è il sistema circolatorio delle letterature del mondo (qui il programma completo).

Verrà conferito il Premio “Giovanni, Emma e Luisa Enriques”. Il Premio viene assegnato dalla giuria, composta da Ernesto Ferrero, Stefano Arduini e Ilide Carmignani, a traduttori letterari per l’insieme della loro attività o a personaggi del mondo culturale che si sono contraddistinti per il loro impegno a favore della traduzione. Vincitore di questa edizione è Laura Frausin Guarino.

A tutti gli iscritti Zanichelli offre in omaggio la consultazione gratuita per 90 giorni del vocabolario di italiano Zingarelli 2022 e di un dizionario bilingue a scelta tra il Ragazzini 2021 dizionario inglese-italiano italiano-inglese, il Boch dizionario francese-italiano italiano-francese, il Grande dizionario di Spagnolo, il nuovo dizionario di Tedesco, il Kovalev dizionario russo-italiano italiano-russo. A tutti gli iscritti, inoltre, Le Monnier – Mondadori Education offre in omaggio il codice per la consultazione online per un mese del Nuovo Devoto-Oli 2022, il vocabolario dell’italiano contemporaneo. AITI riconosce 8 Crediti Formativi ai soci previo attestato di partecipazione.

Fotografia header: GettyEditorial 01-07-2021