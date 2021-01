I laboratori online del 2021 della scuola di scrittura Belleville

Novità per i laboratori online organizzati dalla Scuola di scrittura Belleville: dal fumetto ai mestieri del libro, passando per l’erotismo come veicolo di memoria e narrazione, ecco i corsi in programma, i temi e i docenti

La sede della Scuola di scrittura Belleville, ora diretta da Francesca Cristoffanini, è a Milano. Inevitabilmente, però, nei mesi della pandemia gran parte delle lezioni e degli appuntamenti si sono spostati online. Belleville inaugura il 2021 con i laboratori online sulla scrittura narrativa, la letteratura, l’editing e i mestieri del libro.

I laboratori, con cadenza mono o bisettimanale, si tengono in diretta streaming sulla piattaforma BellevilleOnline. Si comincia il 18 gennaio con Libri si diventa, un seminario in dodici incontri per scoprire come è cambiata e continua a cambiare l’editoria, e per conoscere le professioni e le dinamiche che contribuiscono a trasformare un manoscritto in libro. Con la partecipazione, tra gli altri, di Mattia Carratello, editor di narrativa italiana e straniera per Sellerio, Laura Piccarolo, responsabile dell’Ufficio diritti di Einaudi e Cristina De Stefano, giornalista, scrittrice e titolare di un’agenzia di scouting letterario con sede a Parigi.

Dal 19 gennaio al 18 febbraio si tiene il corso Leggere per imparare a scrivere. 10 lezioni per 10 scrittori. Ogni incontro è dedicato all’analisi di un brano letterario esemplare per capire di cosa parliamo quando parliamo di trama, personaggi, punto di vista, dialogo, descrizione, genere, incipit, messa in scena, tempo narrativo. Con Marcello Fois, Laura Pariani, Giorgio Fontana, Letizia Muratori, Andrea Tarabbia, Gaia Manzini, Cristina Marconi, Luca Crovi, Francesca Serafini e Marina Mander.

Tra le novità del 2021, dal 21 gennaio anche Il fumetto è scrittura. Corso di superpoteri narrativi con Michele Foschini – traduttore, sceneggiatore, editor e co-fondatore di BAO Publishing – e gli ospiti Zerocalcare, Daniel Cuello, Leonardo Favia, Lorenzo Bolzoni e Giulio Macaione. Il corso si rivolge ad autori, editor, sceneggiatori e redattori (o aspiranti tali) che vogliano esplorare l’insieme di tecniche necessarie a pensare, scrivere e pubblicare una storia a fumetti.

Il 28 gennaio comincia il laboratorio Una stanza tutta per sé: sette incontri per leggere e scrivere con Benedetta Centovalli, editor e agente letterario, sulle orme di cinque grandi autrici – Virginia Woolf, Emily Dickinson, Natalia Ginzburg, Simone de Beauvoir e Annie Ernaux – che hanno saputo trasformare la scrittura in spazio vitale.

A partire dal 2 febbraio il laboratorio Scritto sul corpo, con la scrittrice Rossana Campo, esplorerà l’erotismo come veicolo di memoria e narrazione. Nel corso di dieci lezioni gli allievi potranno scrivere di sé, del proprio corpo e dell’incontro con i corpi degli altri, guidati da alcune delle pagine più intense della letteratura erotica del ‘900.

Infine, per chi vuole cimentarsi nella scrittura ma non sa da che parte cominciare, Enrico Ernst tiene il laboratorio La pagina bianca: un weekend (si può scegliere tra il 16-17 gennaio o il 6-7 febbraio) di letture, esercizi e giochi in cui mettersi alla prova, sperimentare, affrontare esitazioni e paure per trovare (o ritrovare) il gusto di scrivere.