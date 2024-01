“Leggere per insegnare”: un incontro per fornire agli insegnanti una chiave di lettura del presente

Martedì 16 gennaio, dalle 9.30 alle 12.30, a Milano si terrà l’incontro di aggiornamento e formazione per insegnanti dal titolo “Leggere per insegnare”, con Gherardo Colombo, Laura Pigozzi, Andrea Staid e la moderazione di Orsola Riva. L’evento si inserisce nell’ambito di “La Lettura Intorno”, il progetto di inclusione culturale di BookCity Milano – I dettagli

Martedì 16 gennaio, a Milano, dalle 9.30 alle 12.30, presso il Centro Internazionale di Brera, in via Formentini 10 – è in programma un incontro di aggiornamento e formazione per insegnanti dal titolo Leggere per insegnare. Si tratta di un appuntamento rivolto agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo grado per offrire loro un’occasione di approfondimento su tematiche di attualità. L’evento si inserisce nell’ambito di La Lettura Intorno, il progetto di inclusione culturale di BookCity Milano, ideato e promosso con Fondazione Cariplo.

Ex magistrato e autore del libro Anticostituzione (Garzanti, 2023), Gherardo Colombo affronterà le questioni legate alla costituzione e alla legalità; psicoanalista lacaniana e autrice del libro Amori tossici (Rizzoli, 2023), Laura Pigozzi si soffermerà sull’educazione affettiva e i rapporti interpersonali; antropologo e autore di Essere natura (UTET, 2022), Andrea Staid andrà ad analizzare i temi legati all’ambiente e alla sostenibilità; a moderare il dialogo tra i relatori sarà Orsola Riva, giornalista e autrice (insieme a Gianna Fregonara) del libro Non sparate sulla scuola (Solferino, 2023).

In questo modo, come si spiega nella presentazione, Leggere per insegnare vuole fornire agli insegnanti una chiave di lettura del presente che permetta loro di affrontare queste tematiche in classe con i ragazzi, guidandoli alla comprensione e avvicinandoli alla lettura dei testi di riferimento su questi temi.

L’incontro si inserisce nell’ambito di La Lettura Intorno – BookCity tutto l’anno che, a partire da settembre 2023, ha messo in campo azioni a sostegno della lettura in 27 scuole primarie e secondarie di primo grado, coinvolgendo 51 classi, per un totale di 1122 studenti e studentesse raggiunti, in tutti i nove Municipi di Milano, in collaborazione con docenti e responsabili scolastici: l’obiettivo è stimolare lettori giovanissimi e sostenerli nei primi incontri con i libri, attraverso presentazioni con gli autori e laboratori, percorsi dedicati e letture ad alta voce.