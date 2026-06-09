Libri: ecco la “biblioteca sportiva tascabile” di Neri Pozza & 66thand2nd

Dalla collaborazione tra Neri Pozza Editore e 66thand2nd, prende il via “un’operazione congiunta” per la pubblicazione – in formato tascabile, nella collana BEAT Bestseller -, di opere di narrativa sportiva. Spazio a “storie che parlano di passione, talento, sacrificio e gioco di squadra” – I particolari e le prime uscite

I Mondiali di calcio, il cui avvio è imminente, stimolano l’interesse per i libri sullo sport (e sul mondo del pallone in particolare). A questo proposito, dalla collaborazione tra Neri Pozza Editore e 66thand2nd, dal 19 giugno prende il via “un’operazione congiunta” per la pubblicazione – in formato tascabile, nella collana BEAT Bestseller -, di opere di narrativa sportiva.

Le due case editrici “stringono un accordo che porterà, nei prossimi mesi, alla pubblicazione di grandi storie dedicate allo sport e ai suoi protagonisti”, una “piccola biblioteca sportiva” rivolta tanto agli appassionati del genere quanto ai lettori e alle lettrici di “storie che parlano di passione, talento, sacrificio e gioco di squadra“.

“Ho sempre apprezzato moltissimo il lavoro di 66thand2nd, sia dal punto di vista professionale sia da quello di appassionato di letteratura sportiva”, dichiara Giovanni Francesio, direttore editoriale di Neri Pozza. E aggiunge: “Sono quindi davvero molto contento di questa operazione, che permetterà a Neri Pozza di ripubblicare in edizione tascabile una serie di opere davvero importanti, che meritano di durare il più possibile nel tempo e conquistare sempre nuovi lettori; sono libri firmati da importanti autori che raccontano grandi imprese, grandi campioni e grandi squadre, che hanno segnato la loro epoca non solo dal punto di vista sportivo”.

“In quasi vent’anni di attività, 66thand2nd ha creato un catalogo di letteratura sportiva che ha unito gli appassionati dello sport e gli amanti della lettura”, aggiunge Isabella Ferretti, presidente e AD di 66thand2nd. “Tra grandi campioni, memorabili eventi che hanno segnato la storia dello sport, storie meno note e mai prima proposte al grande pubblico, abbiamo raggiunto latitudini e tracciati destinati ad accogliere un pubblico molto ampio. Siamo orgogliosi di poter parlare a questo pubblico insieme a Neri Pozza, marchio sinonimo di qualità e durata, attraverso la collana di Tascabili BEAT, collezionabili nel tempo. È l’inizio di una biblioteca sportiva per cui facciamo il tifo!”.

La prima tranche di titoli, in uscita il 19 e il 26 giugno, spazia tra decenni e storie differenti, dall’ascesa e caduta di Marco Pantani al centro di Pantani era un dio di Marco Pastonesi alla indimenticabile finale di Coppa Davis del 1976 raccontata da Dario Cresto-Dina in Sei chiodi storti; dalla Nazionale di pallavolo maschile di Julio Velasco de La squadra che sogna di Giuseppe Pastore, al ritratto di Paolo Maldini realizzato da Diego Guido in Paolo Maldini, 1041, fino a Un giorno triste così felice di Lorenzo Iervolino, viaggio nel Brasile e nella vita di Sócrates.

A ottobre seguirà la pubblicazione di altri cinque testi: La squadra spezzata di Luigi Bolognini, Drazen Petrovic di Lorenzo Iervolino, L’uragano nero di Marco Pastonesi, Vertical di Paolo Piras e Senna e Prost di Umberto Zapelloni.