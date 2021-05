Editoria: Marco Zapparoli riconfermato presidente di ADEI

Marco Zapparoli è stato confermato presidente di ADEI, Associazione degli Editori Indipendenti. L’assemblea, in programma il 18 maggio per il rinnovo delle cariche sociali, ha sottolineato i numeri in crescita dell’associazione, che attualmente raccoglie 234 editori, oltre a 4 associazioni regionali.

ADEI “si propone di rappresentare il valore dell’editoria indipendente”, che risulta essere pari al 47,3% del mercato editoriale, secondo la ricerca realizzata da Gfk e ADEI presentata a fine aprile.

“ADEI si propone come punto di riferimento anche per biblioteche, scuole e librerie e intende aggregare tutto il mondo del libro. Il prossimo obiettivo è portare a compimento una legge organica a sostegno di tutta la filiera del libro, e dare giusta rilevanza e visibilità alle case editrici più piccole, alle start-up, all’editoria locale“, ha sottolineato Zapparoli, che ha co-fondato Marcos y Marcos 40 anni fa.

I consiglieri eletti sono: Francesca Archinto (Babalibri), Sante Bandirali (uovo nero), Eva Capirossi (Scritturapura), Simonetta Castia (Presidente AES), Isabella Ferretti (66thand2nd), Anita Molino (Il Leone Verde), Giulio Perrone (Perrone Editore), Maura Sassara (Exòrma).

L’ultima iniziativa nata in casa ADEI è Lettura Day, l’appuntamento (diffuso sui social tramite l’hashtag #letturaday) che ogni giovedì stimola la lettura ad alta voce come momento di condivisione e partecipazione. Si tratta di un’azione concreta rivolta a tutti e alla quale si può partecipare collegandosi da ogni dove: l’importante è mettersi in gioco leggendo ad alta voce il passo di un libro per qualcun altro.