A Melania G. Mazzucco il Premio Mastercard 2020: la scrittrice devolve 50mila euro alla Caritas

Sono appena stati annunciati i vincitori della prima edizione del Premio Mastercard Letteratura, il nuovo riconoscimento per la narrativa italiana sostenuto da Mastercard “con l’obiettivo di essere vicini a chi, in Italia, coltiva la passione per i libri”.

È Melania G. Mazzucco con L’architettrice (Einaudi) ad aggiudicarsi il nuovo riconoscimento.

“È importante che Melania Mazzucco abbia dato voce a una donna che è scomparsa. La storia è piena di donne di grande qualità, di grande talento, che sono state taciute, silenziate, dimenticate”, commenta Dacia Maraini, giurata del premio.

Mazzucco, nel raccontare la genesi del suo libro su Plautilla Bricci, pittrice, artista e “architettrice” nella Roma del Seicento, sottolinea: “Ho cercato di scoprire chi fosse stata quest’artista, romana come me, di cui si è persa completamente la memoria. È stato un lunghissimo viaggio alla ricerca di una donna perduta dalla vita segreta ed elusiva, che è riuscita a realizzare un sogno prima di tantissime donne, a immaginare e costruire con la pietra qualcosa destinata a durare”.

A Piero Trellini, con La partita (Mondadori), va il Premio Mastercard Letteratura Esordienti.

“l libro di Trellini non è un libro sul calcio, è un libro su una storia umana straordinaria, perché è una storia che riguarda la fiducia”, dichiara Emanuele Trevi, presidente della giuria.

Ecco i risultati finali:

Premio Mastercard Letteratura

Melania G. Mazzucco, L’architettrice (Einaudi) 62 voti

Ermanno Cavazzoni, Storie vere e verissime (La nave di Teseo) 56 voti

Matteo Cavezzali, Nero d’inferno (Mondadori) 42 voti

Romana Petri, Figlio del lupo (Mondadori) 39 voti

Daniele Mencarelli, Tutto chiede salvezza (Mondadori) 35 voti

Premio Mastercard Letteratura Esordienti

Piero Trellini, La partita (Mondadori) 78 voti

Marta Barone, Città sommersa (Bompiani) 53 voti

Fabio Bacà, Benevolenza cosmica (Adelphi) 51 voti

Come si legge nel comunicato, Melania G. Mazzucco, alla quale viene conferito un premio di 10.000 €, ha scelto di devolvere il riconoscimento speciale di 50.000 € alla Caritas Italiana. Il Premio nasce infatti con una vocazione solidale – in un momento in cui la solidarietà è più importante che mai – con l’intento di sostenere delle buone cause e contribuire a creare una società più sostenibile e più inclusiva.

“Per coerenza con tutto il mio lavoro, anche personale, di questi anni ho deciso di devolvere interamente questa somma alla Caritas che è radicata nel territorio italiano e da sempre lavora per appianare le disuguaglianze, cercare di dare un pasto o un tetto a quelli che non ce l’hanno, aiutare i bambini a studiare”, commenta la scrittrice.

La giuria completa del Premio Mastercard Letteratura è composta da Emanuele Trevi (presidente), Carlo D’Amicis, Donatella Di Cesare, Angelo Ferracuti, Maria Ida Gaeta, Filippo La Porta, Marco Lodoli, Carlo Lucarelli, Annamaria Malato, Dacia Maraini, Sebastiano Nata, Sandra Petrignani, Antonio Spadaro.