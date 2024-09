“Miele”, il contest di Wudz edizioni destinato ad aspiranti autrici e autori

“A volte i libri d’esordio sono come alveari: nascosti negli angoli più irraggiungibili della foresta, ne senti solo il ronzio, ipnotico e continuo. Se vuoi scoprire cosa contengono devi sfidare il pungiglione delle api. Dopo, ciò che troverai sarà dolce e miracoloso come il miele”.

Parte da questa premessa Miele, contest di Wudz edizioni destinato ad aspiranti autrici e aspiranti autori, e che coinvolge un gruppo di librerie indipendenti aderenti (le adesioni per i negozi sono aperte fino al 15 ottobre).

Da un lato una casa editrice nata pochi mesi fa, Wudz, in cerca di nuovi autori e autrici da pubblicare; dall’altra tante persone con un manoscritto nel cassetto, dall’altro ancora libraie e librai.

E a selezionare il romanzo d’esordio da pubblicare, saranno proprio le librerie. Per partecipare, infatti, ci si deve recare in una delle librerie aderenti e acquistare un libro qualsiasi (non solo di Wudz). In cambio si riceverà un QR code per accedere a una pagina segreta dove inviare la propria proposta narrativa. Chi vorrà partecipare al contest per presentare la sua proposta avrà tempo fino al 15 novembre. Non sono previsti costi di partecipazione (a parte l’acquisto di un libro in libreria).

Wudz farà una prima selezione delle proposte ricevute, arrivando a definire tre finalisti. Saranno poi libraie e librai a votare l’opera vincitrice. L’evento di premiazione finale sarà a marzo 2025, in occasione di BookPride Milano.