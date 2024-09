A Milano torna “2084”, il festival della Scuola di scrittura Belleville

Sabato 21 e domenica 22 settembre 2024, all’EastRiver di Milano, torna 2084, il festival della Scuola di scrittura Belleville, coordinato da Francesca Cristoffanini con il contributo di Marco Rossari e della newsletter MEDUSA (a cura di Matteo De Giuli e Nicolò Porcelluzzi – in collaborazione con Not).

Due giorni di dialogo tra letteratura, scienza e società “per raccontare i nuovi modi di pensare, di comunicare, di resistere”.

Nella presentazione si spiega che l’edizione di quest’anno prende spunto “dalle Meraviglie del possibile, la storica antologia di fantascienza Einaudi a cura di Sergio Solmi e Carlo Fruttero per riaffermare il ruolo centrale dell’immaginazione nella ricerca di un presente e di un futuro migliori”. Perché, come scrive Ursula K. Le Guin, dobbiamo “inventare, immaginare la nostra vita, o rassegnarci a che qualcun altro la immagini per noi”.

IL PROGRAMMA

Sabato 21 settembre, alle 16, il festival inaugura con Claire-Louise Bennett, che in Cassa 19 (Bompiani, 2023) racconta l’isolamento di una giovane donna attraverso piccole storie esilaranti piene di passioni letterarie. Conversa con l’autrice Tommaso Pincio.

Segue, alle 17.30, il giornalista e scrittore britannico Caspar Henderson sui temi del suo nuovo saggio Cosmofonia (Utet, 2024). Dialoga con l’autore Alberto Riva, giornalista e scrittore.

Alle 19, nell’incontro dal titolo Il gioco del mondo, Stefano Bartezzaghi e Telmo Pievani riflettono sull’onnipresenza e i significati del gioco nelle nostre vite, dalle Olimpiadi ai cruciverba, da Dungeons & Dragons alla roulette.

Alle 21 chiude la serata la scrittrice di origine ucraina Katja Petrowskaja, che, a partire dal suo ultimo libro La foto mi guardava (Adelphi, 2024), esplora il mistero del nostro sguardo sul mondo in dialogo con Andrea Tarabbia. Nel corso dell’incontro verranno proiettate alcune fotografie che Petrowskaja analizzerà e commenterà dal vivo.

Dalle 22.00 live music dei Gipsy Swing Society.

Domenica 22 settembre la giornata inizia alle 11 con La vita fuori di sé, un monologo in cui Pietro del Soldà affronta il tema dell’avventura nella sua dimensione filosofica, psicologica e culturale, sulle orme di Erodoto, Montaigne, Alexander von Humboldt e Isabelle Heberhardt.

Alle 15 è in programma Fame di irrealtà, un reading di Federica Fracassi con brani di Ray Bradbury, Dino Buzzati, Anna Maria Ortese, Giacomo Leopardi e altri sul fantastico come antidoto al conformismo e alla rassegnazione.

Alle 17 è la volta dello scrittore viaggiatore francese Patrick Deville, che, accompagnato da Marco Rossari, parla di rivoluzione, di arte, di letteratura e del vortice incandescente che nel Messico degli anni Trenta incrocia i destini di Lev Trockij, Malcolm Lowry, Arthur Cravan, Tina Modotti, Frida Kahlo, Diego Rivera, Antonin Artaud, Majakovskij e Che Guevara.

Alle 19 interviene la scrittrice e giornalista americana Elif Batuman, la cui ultima opera letteraria Aut-aut (Einaudi, 2024) si concentra sugli anni della formazione della protagonista Selin, giovane di origini turche, impegnata nel secondo anno degli studi ad Harvard, tra party universitari, pagine di grandi romanzi russi e rocambolesche prime volte.

A chiudere il festival, domenica alle 21, è Alessandro Bergonzoni, comico, artista, attore e autore teatrale, esploratore delle soglie del significato.

Il festival è organizzato grazie al sostegno di RA.MO S.p.A in partnership con Comieco e con il patrocinio del Comune di Milano.