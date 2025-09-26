“Riscoperte che ci parlano ancora”: la nuova collana I Grammatici

Con Gramma Feltrinelli, a fine settembre debutta una nuova collana, I Grammatici, per dar spazio a “riscoperte che ci parlano ancora”.

“Riproporre opere del passato non è infatti una mera operazione di mercato, ma…”

Un progetto che viene presentato con queste parole: “‘L’incomprensione del presente cresce fatalmente dall’ignoranza del passato’, ha scritto Marc Bloch. Un’affermazione che dovrebbe costituire il motto di ogni progetto editoriale che si rispetti. Riproporre opere del passato non è infatti una mera operazione di mercato, serve a capire il presente, a delineare, cioè, una archeologia del nostro tempo capace di tracciare una via, un sentiero per orientarci nell’apparente incomprensione della contemporaneità”.

I Grammatici punta a pubblicare “opere che, nel vasto ambito della letteratura, siano capaci di illuminare un aspetto fondamentale ancora nascosto del nostro presente oppure, all’opposto, l’origine lontana di ciò che è sotto gli occhi di tutti. Riscoprire, insomma, per scoprire ciò che ci accade, che ci riguarda oggi”.

Le prime uscite della collana

I primi due titoli in uscita sono Vipera in pugno, il romanzo di Hervè Bazin divenuto, a partire dalla sua prima pubblicazione nel 1948, un classico della ribellione adolescenziale all’educazione autoritaria, in una nuova traduzione (di Riccardo Fedriga), e Il destino di Mary Rose di Caroline Blackwood, apparso per la prima volta nel 1981 e proposto per la prima volta in Italia nella traduzione di Isabella Zani.

Donna di “grande fascino”, sposata tre volte (rispettivamente con Lucien Freud, Israel Citkowitz e Robert Lowell), considerata dalla critica all’altezza di scrittrici quali Shirley Jackson e Patricia Highsmith, Blackwood firma “un romanzo sulle ossessioni e le angosce della maternità“.

Tra ottobre e novembre arriveranno sugli scaffali L’opera umana di Paul Valéry, una raccolta a cura di Maria Teresa Giaveri e Paola Cattani tratta dal Corso di poetica 1937 – 1945, in cui il poeta e letterato francese traccia i confini dell’opera umana rispetto a quella artificiale e naturale; Io, futurista di Roman Jacobson, un libro di memorie di uno degli iniziatori del formalismo e dello strutturalismo, curato da Bengt Jangfeldt e tradotto da Serena Prina; e, infine, Le vergini funeste, di un grande autore dimenticato, Giancarlo Marmori, sul femminino fin-de-siècle nell’opera di letterati e artisti quali D’Annunzio, Dante Gabriel Rossetti, Beardsley e altri.