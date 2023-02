Nasce a Milano “Children’s Books & Co.”, un nuovo master, il primo in Italia interamente dedicato alla formazione di professionisti nella produzione di contenuti per bambini, ragazzi e young adult – I particolari

Nasce Children’s Books & Co., un nuovo master, il primo in Italia interamente dedicato alla formazione di professionisti nella produzione di contenuti per bambini, ragazzi e young adult, scout, editor, agenti letterari, addetti ai diritti, alla comunicazione, alla promozione e al marketing, all’organizzazione di eventi online e offline, creativi impegnati nell’ideazione di libri e loro adattamenti per il cinema, le serie d’animazione, i fumetti e i videogiochi.

A presentarlo, l’Università Cattolica in collaborazione con BolognaFiere-Bologna Children’s Book Fair, e da un’idea di Pierdomenico Baccalario e Book on a Tree.

Del resto il settore dell’editoria per bambini e ragazzi è quello che più è cresciuto nell’ultimo decennio, con una produzione quasi raddoppiata dal 2010, e che vende più diritti di pubblicazione all’estero.

“Questo nuovo corso – afferma Luca Rivali, del Consiglio Direttivo del Master – nasce dall’esperienza formativa degli altri due Master in Editoria del nostro Ateneo: il Master Professione Editoria e il Master BookTelling, diretti dal professor Edoardo Barbieri“.

“In comune con gli altri due Master – continua Paola Di Giampaolo, Project Manager dei Master in Editoria Unicatt – il nuovo percorso che abbiamo progettato ha, oltre alla sede milanese, alcune delle caratteristiche che negli anni hanno portato a ottimi risultati di placement con il 95% circa degli allievi che lavora a solo un mese dal diploma”. Tra queste, il metodo pratico, all’insegna dell’imparar facendo, laboratori e visite, uno staff di formatori composto da professionisti del settore, italiani e internazionali, docenti dell’Università Cattolica e di altri atenei, lo stage curricolare (di 550 ore, frutto di un percorso di orientamento personalizzato, un sostanzioso sostegno post-diploma) e l’approccio transmediale e interdisciplinare, attento in questo caso anche agli aspetti psicologici e cognitivi dei lettori, al ruolo delle illustrazioni e alla storia della letteratura per ragazzi..

Così Elena Pasoli, Exhibition Manager Bologna Children’s Book Fair: “La formazione di professionisti per il settore del libro per ragazzi è un tema sul quale da tempo BCBF sentiva fosse tempo di impegnarsi. La ricchezza di questo progetto e l’eccellenza dell’Università che lo realizza ci hanno affascinato fin dal primo incontro ed è con grande entusiasmo che vi abbiamo aderito, immaginando che la nostra esperienza di oltre mezzo secolo di attività nel settore e la rete di relazioni costanti con la sua community mondiale possa portare un contributo effettivo ai contenuti del nuovo Master. Si apre un nuovo capitolo per BCBF ed è un regalo poterlo inaugurare proprio nell’anno in cui celebriamo il nostro 60° anniversario”.

All’apporto di Bologna Children’s Book Fair si aggiunge quello di Book On a Tree e del suo fondatore, Pierdomenico Baccalario, da cui nasce l’idea del Master. L’agenzia creativa cura in particolare la sezione didattica dedicata allo storytelling, alla scrittura per ragazzi e alla progettazione di contenuti transmediali. “Non solo la letteratura per ragazzi è un settore ricco e innovativo dell’editoria italiana, ma l’intero comparto delle produzioni destinate ai più giovani è uno di quelli economicamente più importanti e riconosciuti a livello internazionale. Basta scorrere i risultati di pubblico e le classifiche di gradimento di librerie, serie tv e botteghini cinematografici per accorgersi quanto sia diventato decisivo e sia, quindi, anche una grandiosa occasione di lavoro per chi conosca e sappia illustrare, raccontare, produrre, editare, e operare con i contenuti destinati al mondo dei più giovani, che siano tradizionali o digitali. L’idea che sta alla base di questo Master, quindi, è di fornire, finalmente e per la prima volta in Italia, tutti gli strumenti professionali, accademici e di esperienze sul campo necessari a formare solide, entusiaste e informate competenze, per le intelligenze destinate a prendersene cura“.

Il Master sarà presentato ufficialmente alla Bologna Children’s Book Fair, mercoledì 8 marzo alle 13,30 al Caffè Autori con Elena Pasoli, Pierdomenico Baccalario, Paola Di Giampaolo e Luca Rivali, e avrà uno stand dedicato per incontrare editori e giovani interessati (padiglione 25, stand A54).

A seguire, il Master sarà presentato a Book Pride a Milano (stand A30 nell’area Academy, e nell’evento Lavorare in editoria. Libri per ragazzi, fumetti, games & co., sabato 11 marzo 2023, ore 13,30, Sala Book Young, con Marco Magnone e Alessandro Gelso) e in occasione del Salone del Libro di Torino, a maggio.

Le iscrizioni alle prove di selezione apriranno a marzo 2023. Le selezioni si terranno a luglio e la partenza di corsi e laboratori è prevista per fine settembre, presso la sede di Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’Istituto Pavoniano Artigianelli.

Info all’indirizzo mail master.editoria@unicatt.it.