“L’immaginazione ci salverà”: leggi l’editoriale e scarica gratuitamente in pdf ed epub il primo numero del 2022 della rivista Il Libraio. In copertina Pier Paolo Pasolini

Il 5 marzo 2022 ricorrono i 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini. Amico di una vita della mia famiglia, sodale in arte di Fabio Mauri, confidente di Silvana Mauri Ottieri. A Bologna nel 1975 (anno della sua scomparsa) un’opera di Fabio prevedeva che si proiettasse Il Vangelo secondo Matteo su PPP in carne e ossa, il titolo era Intellettuale. In seguito, dopo la morte dello scrittore, l’opera fu riproposta proiettandola sulla camicia e il giubbotto rimarcandone l’assenza. I semi che queste persone ormai scomparse hanno piantato sono ancora oggi una parte rilevante del panorama culturale del Paese e fonte di riflessione sul presente. Tra loro era anche Elisabetta Catalano, che scattò la foto in copertina, all’Eur nel 1969. Quello scatto, frutto della maestria di una grande fotografa, dice molto di uno degli intellettuali più controversi e scomodi di quell’epoca. È il ritratto di un artista inquieto e illuminato, che non può invecchiare. Garzanti ha appena pubblicato l’edizione definitiva delle sue Lettere, uno dei libri più belli che mi siano passati tra le mani in tanti anni. Bello da vedere, piacevole da sfogliare e magnetico da leggere. Curato da Nico Naldini fino al suo ultimo giorno, e da Antonella Giordano, e festeggiato alla pubblicazione da alcune delle migliori penne del giornalismo culturale.

Proseguendo tra le tante novità di questo numero, troviamo la nuova riflessione di Vito Mancuso, La mente innamorata. Siamo abituati a considerare l’amore un ostacolo alla lucidità, ma in realtà solo l’amore può condurre la mente alle vette più alte.

Grandissime storie in arrivo. Nord ci propone La custode dei peccati, portandoci in un tempo e in un luogo remoti dove tutto è più faticoso e difficile, soprattutto per le donne. Terzo anno di pandemia, terzo romanzo di Toshikazu Kawaguchi che con Finché il caffè è caldo e Basta un caffè per essere felici ci ha tenuto compagnia in questi difficili anni: ora è arrivato Il primo caffè della giornata.

Beato chi ama i thriller: il grande ritorno di Elizabeth George con Una cosa da nascondere era attesissimo, così come La ragazza di neve di Javier Castillo, un grande successo in Spagna ora al suo esordio in Italia. Con Il cercatore di tenebre suspense in crescendo nella Nigeria di Femi Kayode, dove nulla è come ti aspetti. Ancora una volta questo grande Paese nel cuore dell’Africa sorprende la scena letteraria.

Tra gli italiani Gianni Biondillo, con I cani del barrio, esplora i meandri della periferia milanese, Roberto Costantini in La falena e la fiamma mette Aba di fronte alla sfida più difficile di sempre, François Morlupi ci porta Nel nero degli abissi romani e Giuseppe Festa, che ha bisogno dei grandi spazi, ambienta alle Lofoten la sua Trappola d’aria. Ben vengano le aurore boreali nelle nostre vite claustrali.

Un manoscritto «ritrovato», quello di Luigi Spagnol e Pierdomenico Baccalario, risponde all’annoso enigma: come far leggere i bambini? Semplice, bisogna vietarglielo, come accade a Banalia, la cittadina in cui è ambientato Book Rebels.

Vorrei poi concludere con tre italiane che mi hanno particolarmente colpito. Giulia Binando, che con una grazia spettacolare in La bambina Sputafuoco ha saputo ritrovare la voce dei suoi dieci anni, quando è evasa dalle mura di un ospedale colorandole con l’immaginazione e l’amicizia; un libro che ha strappato più di una lacrima in redazione, ma soprattutto sorrisi. Silvia Truzzi, dopo il felice esordio con Fai piano quando torni ci porta alle sue radici mantovane con Il cielo sbagliato, la storia di una donna moderna nata in un’epoca oppressa dal regime e dal maschilismo, che combatte per raccogliere ogni briciola di libertà e di vita che può. Una grande sorpresa l’esordio di Giulia Baldelli, che in L’estate che resta racconta una storia di amicizia femminile resistente ai colpi del destino con la forza di una istintiva, incomprimibile attrazione.