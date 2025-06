“Peccato di scrittura”: il concorso per aspiranti autrici premia i racconti sul lavoro

Per i primi 15 anni della Società per l’Enciclopedia delle donne viene lanciato un concorso per autrici (dai 18 anni) dedicato al tema del lavoro. I migliori racconti saranno pubblicati in un’antologia – I particolari

Un nuovo concorso di racconti, riservato a donne di ogni età, a cadenza annuale, a cura di Monica Randi. Si chiama Peccato di scrittura, ed è nato in occasione dei primi 15 anni della Società per l’Enciclopedia delle donne aps: “Anche in tempi difficili per le donne, la scrittura ha permesso loro di esprimere, raccontare, documentare. Quella coltivata ed educata, quella della filosofia e della poesia, ma anche alla più semplice, esclusa per ceto o per ‘genere’ dai ‘canoni’ letterari: lettera, memoria, diario, ricamo, volantino”, si spiega nella presentazione. E ancora: “Oggi sappiamo che tutto questo costituisce la documentazione preziosa che racconta non solo una singola vita, ma contesti collettivi animati, sempre, dalla viva presenza femminile, malcelata e discriminata dal discorso pubblico e quindi dalla enciclopedia condivisa”. Scrivere è dunque, ancora, “un atto di libertà che mantiene ancora intatta la propria energia”.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

Per la prima edizione del concorso (2025 – 2026) il tema scelto è “il nodo decisivo nella vita di tutte: il lavoro. Di lavoro parlano gli studi sociologici, politici, storici, qualche volta i romanzi, ma raramente l’esperienza del lavoro suggerisce alle persone, e alle donne in particolare che pure ne parlano fra loro, di ‘prendere la penna’ e raccontarla, pur restando una delle dimensioni più importanti della vita che condiziona in modo decisivo le forme di una esistenza”. Ecco perché, in collaborazione con la Camera del Lavoro e l’Archivio del Lavoro, il concorso “intende invitare donne di ogni età ed esperienza a raccontarlo e raccontarsi, a trovare lo spazio e il tempo per farlo”.

Ed ecco perché partecipa a questo progetto anche la Fondazione Badracco, “che ha fatto della memoria e documentazione femminile e femminista la propria missione”.

Il Concorso è aperto a tutte le donne che abbiano compiuto 18 anni al 20 giugno; il bando verrà pubblicato nel sito di enciclopediadelledonne.it e sulla piattaforma di concorsiletterari.net proprio il 20 giugno. I racconti giudicati migliori saranno pubblicati in un’antologia.