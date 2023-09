Il Premio Campiello 2023 a Benedetta Tobagi per “La Resistenza delle donne”

Il Premio Campiello ha raddoppiato per la 61esima edizione, con due serate dedicate alla letteratura.

Dopo che venerdì, al Teatro Goldoni di Venezia, è andato in scena l’appuntamento con il Campiello Giovani “Note e Parole”, è arrivato il momento della serata finale, nella cornice del Gran Teatro La Fenice, durante la quale è stato annunciato il libro vincitore della 61esima edizione, scelto dalla Giuria dei Trecento Lettori anonimi.

La serata, trasmessa in diretta televisiva su Rai 5 e in streaming dalla piattaforma di Rai Play, ha visto la vittoria di La Resistenza delle donne (Einaudi) di Benedetta Tobagi, con 90 preferenze.

Secondo posto per La Sibilla (Laterza) di Silvia Ballestra, con 80 voti; terza posizione per Centomilioni (Einaudi) di Marta Cai; quarto posto per Diario di un’estate marziana (Giulio Perrone editore) di Tommaso Pincio; quinto posto per In cerca di Pan (nottetempo) di Filippo Tuena.

Menzione speciale per Come d’aria (Elliot) di Ada D’Adamo, autrice venuta a mancare lo scorso 31 marzo, a soli 55 anni, dopo una malattia.

Il Campiello ha anche ricordato un’altra autrice venuta a mancare di recente, Michela Murgia, vincitrice nel 2010 con Accabadora.

A condurre la cerimonia conclusiva del premio organizzato dalla Fondazione Il Campiello – Confindustria Veneto Francesca Fialdini, accompagnata da Lodo Guenzi.

Durante la cerimonia sono stati premiati i vincitori degli altri riconoscimenti previsti dalla Fondazione Il Campiello, tra cui i vincitori dell’Opera Prima, assegnata a Emiliano Morreale per L’ultima innocenza (Sellerio) e del Premio Fondazione Il Campiello, il riconoscimento alla carriera attribuito quest’anno a Edith Bruck.

Premiati anche Nicola Cinquetti e Davide Rigiani, vincitori delle due categorie in gara nella seconda edizione del Campiello Junior.