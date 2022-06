Gli studenti assegnano a Veronica Raimo il Premio Strega Giovani 2022

Domani, a Benevento, si conoscerà la cinquina, o sestina, del premio Strega 2022. E come abbiamo raccontato, dietro al favorito (Mario Desiati) la corsa appare molto aperta (per i retroscena e i dettagli consigliamo il nostro articolo).

Prima, però, ci sono altri riconoscimenti da assegnare. Alla vigilia dell’attesa semifinale, infatti, il Pala Studio di Cinecittà ha ospitato l’incontro con gli autori candidati, in occasione della proclamazione del libro vincitore del Premio Strega Giovani 2022. Si tratta del premio riservato alle scuole, in cui la giuria è composta da studentesse e studenti.

Veronica Raimo con il romanzo Niente di vero (Einaudi) è la vincitrice della nona edizione del Premio Strega Giovani, promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e da Strega Alberti con il contributo della Camera di Commercio di Roma e in collaborazione con BPER Banca.

La vincitrice è stata annunciata da Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione. È stato Giuseppe D’Avino, presidente di Strega Alberti Benevento, a consegnare il premio.

Quello di Veronica Raimo, con 96 preferenze su 573 voti espressi, è stato il libro più votato da una giuria di ragazze e ragazzi tra i 16 e i 18 anni provenienti da oltre 100 scuole secondarie superiori distribuite in Italia e all’estero (Berlino, Bruxelles, Parigi). Al secondo e al terzo posto si sono classificati Alessandra Carati, E poi saremo salvi (Mondadori), 77 voti, e Claudio Piersanti, Quel maledetto Vronskij (Rizzoli), 58 voti.

I tre libri più votati dai ragazzi ricevono un voto valido per la designazione dei finalisti alla LXXVI edizione. Concorrono infatti a ottenere il riconoscimento i dodici libri candidati al Premio Strega. Il premio – si legge nella presentazione – “si pone come obiettivo la diffusione della narrativa italiana contemporanea presso il pubblico dei giovani adulti, riconoscendone e enfatizzandone l’autonomia di giudizio”.

La scelta di realizzare la premiazione negli studi di Cinecittà, nasce dall’esigenza della Fondazione Bellonci e di Strega Alberti Benevento di svolgere la premiazione per la prima volta davanti a centinaia di ragazze e ragazzi arrivati da tutta Italia.

Nell’ambito della cerimonia di premiazione, sono intervenuti Chiara Sbarigia e Nicola Maccanico, rispettivamente Presidente e Amministratore delegato di Cinecittà S.p.a. Il Vice Direttore Territoriale del Centro Ovest – Lazio, Toscana e Umbria – di BPER Banca, Serafino Cavallini, ha assegnato il Premio Strega Giovani per la migliore recensione ad Annalisa Petracca del Liceo Aristofane di Roma. Annalisa ha ritirato la targa e ha inoltre ricevuto una borsa di studio offerta dalla Banca.

Al termine della cerimonia, Angelo Piero Cappello, direttore del Centro per il Libro e la Lettura, ha annunciato la vincitrice della prima edizione del Premio Leggiamoci per il migliore racconto inedito, aperto alle ragazze e ai ragazzi tra i 13 e i 19 anni.

Il premio in denaro offerto da BPER Banca è stato assegnato al racconto Il bimbo di Neanderthal di Elisa Fantinel (Liceo Statale Farnesina, Roma). Al secondo e al terzo posto si sono classificati La ragazza con il violino di Enrica Cossu (Liceo scientifico Pacinotti, Cagliari) e La solida fragilità delle onde di Roberta Novelli (Liceo scientifico Rosetti, San Benedetto del Tronto). Le prime tre autrici classificate hanno ricevuto una penna artigianale in legno realizzata da SYGLA.

Leggiamoci è una comunità online di appassionati della lettura e della scrittura: un luogo fisico e virtuale in cui condividere la propria passione e scoprire il proprio talento. È aperta a tutti gli studenti delle scuole secondarie superiori, ma anche a tutti gli insegnanti che vogliono approfondire i metodi di insegnamento della lettura. È promossa da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, dal Centro per il Libro e la Lettura, in collaborazione con BPER Banca, Giulio Perrone Editore e SYGLA.