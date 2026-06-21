Premio Strega, il libro di Michele Mari resta in gara nonostante le polemiche

Dopo le polemiche dei giorni scorsi per le presunte offese di Michele Mari a Michela Murgia in un contesto privato (qui i dettagli sulla lite con Teresa Ciabatti avvenuta a bordo di un van durante un trasferimento del tour) e le voci legate a una possibile esclusione dell’autore di I convitati di pietra (Einaudi) dalla corsa al Premio Strega 2026, la Fondazione Bellonci interviene con una nota di chiarimento: “Sulla stampa abbiamo letto che la Fondazione Bellonci starebbe valutando l’ipotesi di escludere Michele Mari dalla ottantesima edizione del Premio Strega. Questa eventualità non è consentita dal regolamento. In primo luogo, perché la titolarità del Premio Strega, che la Fondazione gestisce con l’azienda Strega Alberti, appartiene ai 460 Amici della Domenica, che propongono i libri candidati e determinano insieme alle altre componenti della giuria l’opera vincitrice. E poi, cosa ancora più importante, perché il Premio è una competizione tra opere. Per questa ragione, il regolamento prescrive che neppure l’autore, qualora abbia acconsentito a iscrivere la propria opera, possa ritirarsi dalla gara“.

Dalla Fondazione Bellonci aggiungono: “Gli scrittori si esprimono essenzialmente attraverso i loro libri e vorremmo che in questo momento la parola tornasse alla letteratura. Abbiamo ritenuto inopportune le frasi attribuite a Michele Mari e, dal momento che la polemica nasce da un episodio avvenuto durante una tappa di trasferimento del tour organizzato dalla Fondazione, abbiamo creduto doveroso prendere le distanze da quelle affermazioni. Ma ciò non ha alcun rapporto né con un giudizio di merito sui libri in gara né con la prosecuzione della stessa”.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO…

Fotografia header: Michele Mari (GettyEditorial 18-08-2021)